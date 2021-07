Tensión e interrogantes en el cierre de listas para diputados y senadores

El panorama más complejo asoma en el Frente de Todos. Después de la reunión del miércoles en la Casa de Gobierno de la que participaron el gobernador, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, los movimientos se multiplicaron.

En el encuentro, Cafiero y de Pedro le plantearon al gobernador que su sucesor en el Senado Roberto Mirabella no despega y le remarcaron que el candidato del Alberto Fernández para la Cámara alta es Agustín Rossi. Según los cálculos del laboratorio del FdT, el ministro de Defensa parte de un piso más alto para retener las dos bancas.

Ayer, el ex jefe del bloque del Frente para la Victoria pisó el acelerador. Subió a Twitter una foto con la vicegobernadora Alejandra Rodenas —que pertenece al Nuevo Espacio Santafesino, enfrentado desde el día uno con Perotti— y un texto teledirigido a la Casa Gris: “Nos unimos para frenar a Macri. Unámonos para defender a Santa Fe. #SantaFeDePie”.

“La lista es Rossi-Rodenas y queda abierta la lista de diputados para Mirabella y Sacnun, que es la lista que propuso Alberto, hasta mañana (por hoy) a la noche”, dijeron a La Capital desde el campamento conjunto que armaron La Corriente y el NES.

Nos unimos para frenar a Macri.

Unámonos para defender a Santa Fe.#SantaFeDePie pic.twitter.com/knjJH8ufKr — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) July 23, 2021

El problema es que el gobernador se resiste a ceder a Rossi el espacio de Mirabella y a correrlo a la otra mitad de la boleta. Incluso, cuentan que Perotti tuvo que agarrar el extintor para sofocar el reclamo de referentes territoriales de Hacemos Santa Fe que le reclamaban competir por fuera del FdT.

Descartada la ruptura, y con la lista única como escenario lejano, en los distintos búnkers se preparan para negociar hasta el último minuto y, si no hay acuerdo, competir en las Paso, pese a la directiva del comando central del peronismo.

Mientras tanto, las otras tribus siguen con atención la interna a cielo abierto del peronismo santafesino. Hacen cálculos, reciben llamados de todos, y más de uno se entusiasma con pescar en río revuelto.

En el Movimiento Evita aseguran que están trabajando para que se plasme “una síntesis que logre expresar toda la diversidad del peronismo”. “No es momento de andar generando enfrentamientos internos, suficiente tenemos con una oposición irracional como la de Cambiemos”, dijo a este diario un referente de la organización.

El gran interrogante, coinciden armadores de distintos sectores, es qué hará Cristina. Pese a que la vicepresidenta tiene en la provincia de Buenos Aires su bastión, esperan que en algún momento del día habrá una señal de la principal accionista de la coalición sobre cómo ordenar las listas en el tercer distrito electoral del país.

La oposición

l escenario también está abierto en el Frente Amplio Progresista. El intendente Pablo Javkin promueve al Senado a Rubén Giustiniani —que volvió al espacio mayor de la centroizquierda después de armar su propio partido, Igualdad— y a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck. En Diputados, los precandidatos del alcalde rosarino son el diputado provincial Fabián Palo Oliver y la diputada provincial Claudia Balagué, de la corriente socialista Bases.

El Partido Socialista propone a la Cámara alta a la diputada provincial Clara García como continuidad del proyecto que quedó trunco con el fallecimiento de su esposo y principal líder del PS, Miguel Lifschitz. La cabeza de lista de Diputados se anunciará hoy al mediodía. Según dijeron desde el comando central del partido de la rosa, será “un tapado”, y evitaron dar más pistas.



Clara García, la carta del PS para continuar el proyecto de Miguel Lifschitz

La alianza más congestionada es Juntos por el Cambio. De ratificarse ante la Justicia Electoral los movimientos en redes sociales, competirán en las Paso cuatro espacios.

El primero lleva como binomio para el Senado al diputado nacional Federico Angelini y a la diputada provincial Amalia Granata, y como precandidatos a la Cámara baja a los actuales legisladores Luciano Laspina y Gisela Scaglia, el ex canciller Jorge Faurie y el diputado provincial Walter Ghione.

El segundo tiene al frente a la periodista Carolina Losada y el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin. Sus precandidatos a diputados son el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta, la concejala rosarina Germana Figueroa Casas.

Otro ex intendente radical de la capital provincial, José Corral, encabezará la lista del tercer sector. El ex presidente del comité nacional de la UCR tendrá como compañera de fórmula a la ex diputada nacional Astrid Hummel. El primer nombre en el segundo cuerpo de la boleta será el del vicepresidente primero del Concejo rosarino, Roy López Molina, y lo secundarán la diputada nacional Lucila Lehmann (Coalición Cívica) y el intendente de Villa Ocampo, Enrique Paduan.

El cuarto sector lo integran los radicales recién mudados a JxC, y un aliado PRO. Buscará estar en el ticket del macrismo para el Senado en las generales el diputado provincial Maximiliano Pullaro, que estará acompañado por la secretaria de Hacienda de la ciudad de Santa Fe, Carolina Piedrabuena. En Diputados encabezarán el diputado provincial Gabriel Chumpitaz, la ex diputada provincial Victoria Tejeda y senador por San Justo, Rodrigo Borla.

El plazo para la presentación de alianzas venció el miércoles 14 de julio y hoy cierra la presentación de listas. Se renuevan tres bancas de senadores elegidas en 2015 y 9 escaños de Diputados de las elecciones de 2017.

El peronismo pone en juego dos bancas de la Cámara alta y tres en Diputados. La coalición que forman el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, que sumó a sectores ultraliberales y evangélicos, arriesga una banca en la Cámara alta (la que ocupó Carlos Reutemann) y cinco en Diputados. El Frente Progresista, una banca en la Cámara baja.

En la provincia se anotaron ocho alianzas: además del Frente de Todos, el FAP y Juntos por el Cambio, se inscribieron el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Primero Santa Fe, Hagamos Santa Fe, Santa Fe Nos Une y Soberanía Popular.

Oferta variada



Primero Santa Fe lleva como precandidato a senador al ex concejal Jorge Boasso. La lista de diputados estará liderada por Luis Contigiani, que busca renovar su banca, distanciado del FAP desde la primera votación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en 2018.

El diputado provincial Carlos del Frade será el primer titular de la lista de Soberanía Popular para diputados. Encabezará la lista para el Senado la ex diputada provincial Mercedes Meier. En el Frente de Izquierda y los Trabajadores competirán dos listas. Irene Gamboa (PTS) irá por una banca para el Senado y Carla Deiana (PO) por un escaño en Diputados. Por el MST se presentarán Jimena Sosa para la Cámara baja y Fernanda Gutiérrez para el Senado.

A estas alianzas podrán sumarse las listas impulsadas por un solo partido.

Unite llevará a la diputada provincial Betina Florito como precandidata a senadora y la ex boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras encabezará la boleta para la Cámara de Diputados. El Nuevo MAS postulará a César Rojas como precandidato a diputado nacional.

Ciudad Futura y sus aliados debaten la táctica y tomarán hoy mismo una definición.

Las elecciones Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias serán el 12 de septiembre. Aquellas listas que superen el umbral de 1,5% de los votos válidos competirán en las generales del 14 de noviembre.

En las últimas elecciones de medio término, en 2017, compitieron en Santa Fe 11 listas en las Paso, de las cuales 10 llegaron a las generales.