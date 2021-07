Andrea Ochat: “Nos están tomando el pelo a los sunchalenses”

“Estoy muy preocupada. En un contexto de profunda crisis y preocupación, una vez más parece que nos están tomando el pelo a los sunchalenses y como concejala de mi ciudad no puedo permitir este nuevo avasallamiento y discriminación hacia mis vecinos”. De esta manera, la edil Andrea Ochat se refirió al anunció que días atrás realizó el Gobierno Provincial en relación a la construcción de viviendas en Santa Fe con fondos de Nación: “Es una necesidad de nuestra gente. Vemos cantidad de personas peregrinando buscando vivienda. Como concejala recibo reclamos de vecinos permanentemente que dan cuenta de la falta de avance en las obras de sus viviendas, de sus expedientes. Y hoy están soportando anuncios del gobierno provincial de cientos de viviendas que se distribuirán en localidades amigas. Es lo peor de la vieja política. Y la gente no puede seguir soportando esto” sintetizó.

Según una investigación periodística, de las 313 viviendas anunciadas por la Provincia, 287 se realizarán en distritos gobernados “por el mismo color político del gobernador Perotti, del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner” destacó Andrea Ochat. Y continuó: “Obviamente que me pone muy contenta por los vecinos de Rafaela y de las demás localidades. Pero siento que nos están tomando el pelo a los sunchalenses. Ya hemos pedido información respecto a los criterios en que se concretó el Programa Caminos Rurales o la construcción de redes cloacales. Y no hemos recibido respuesta alguna. Alguien debe dar explicaciones del por qué no se resuelven los problemas de Sunchales. Como concejala, como representante de los ciudadanos, no puedo permitir que esto ocurra. Voy a reclamar hasta el cansancio hasta que alguien se digne a responder y se resuelvan los problemas de mis vecinos".