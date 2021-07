Daniel Bernini renunció al cargo de Coordinador de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial

El ex funcionario municipal presentó este miércoles 30 la dimisión y explicó en una carta abierta a los vecinos de Sunchales, que la renuncia se produjo porque "mis compañeros del Partido Socialista me han elegido como candidato a concejal para representar a nuestro espacio en las próximas elecciones. Esta tarea me demandará obligaciones, compromisos y tiempo que no considero ético quitar a mi gestión pública en servicio a los sunchalenses".

A continuación, damos a conocer el comunicado emitido por Daniel Bernini, donde informa la renuncia al cargo de Coordinador de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial en la Municipalidad de Sunchales; y confirma su candidatura a concejal por el Partido Socialista.

A MIS VECINOS DE SUNCHALES



"Quiero contarles que mis compañeros del Partido Socialista me han elegido como candidato a concejal para representar a nuestro espacio en las próximas elecciones. Agradecido, asumo este desafío con orgullo y sobre todo con gran responsabilidad. Esta tarea me demandará obligaciones, compromisos y tiempo que no considero ético quitar a mi gestión pública en servicio a los sunchalenses. Es por esto que decido renunciar al cargo de Coordinador de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial en la Municipalidad de Sunchales.

Seguramente nos seguiremos encontrando en los barrios, recorriendo las calles de la ciudad, porque es ahí donde estuvo mi trabajo y es en esos lugares donde se toma contacto con la realidad de cada vecino. Me encontrarán dialogando con instituciones y organizaciones, con empresas y el campo. Me encontrará caminando, escuchando, aprendiendo, preparándome para emprender una nueva etapa, cerca siempre como nos enseñó nuestro compañero Miguel Lifschitz.

No me alejo, no me voy y mucho menos abandono mi compromiso con los sunchalenses, sólo cambio de lugar para estar más cerca de los desafíos y necesidades que nos impone la nueva normalidad.

Un abrazo"

Daniel Bernini