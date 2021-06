La diputada Lucila Lehmann aclara que reside en Santa Fe

Este lunes 28 de junio, se publicó en nuestra web, una nota de La Capital de Rosario, referida a legisladores que representan a Santa Fe y viven en Buenos Aires, porque consideramos que era de interés para los santafesinos conocer esta información, especialmente en un período electoral donde es probable que algunos de ellos pueda postularse nuevamente representando a la provincia.

En el artículo se mencionaba que la diputada nacional "Lucila Lehmann, que nació en la provincia de Santa Fe, pero hace años vive en Buenos Aires junto a su esposo, Luciano Bugallo".

La diputada nacional de Juntos por el Cambio envió un comunicado para desmentir esta información que a continuación transcribimos:



"A pesar de haber realizado reiteradas aclaraciones, se insiste con una mentira que me provoca un gran enojo con aquellos que ponen en tela de juicio mi lugar de residencia. A todos ellos y a todas las «fuentes» les digo que vivo en Santa Fe.

Como todos sabrán, en nuestra provincia tenemos bastantes problemas y soluciones que dar a los santafesinos. Los invito a trabajar por la provincia que representamos y para que queden las cosas claras, los invito a mi casa también. Pueden venir sin previo aviso y serán bien recibidos. En la era de la tecnología, basta con observar mis redes sociales para comprobar que mi vida transcurre en Santa Fe, tan solo hay que tomarse el trabajo de chequearlas. Además, hace varios años atrás, formé el Espacio Carrió, luego la Coalición Cívica ARI Santa Fe, partido que tengo el orgullo de presidir en mi provincia. Nada de eso hubiese sido posible sin presencia ni conocimiento territorial.

Mañana, cuando me despierte, me quiero seguir llamando Lucila Lehmann, y espero no me digan «te llamás Luciana Lehmann porque así lo afirmaron mis fuentes». Esa no soy yo. Esa no quiero ser. Espero que prontamente los medios que han replicado la información falsa se rectifiquen".