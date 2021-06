FederalA: Unión tiene un duro desafío en tierras chaqueñas

Este domingo 27, a partir de las 15:30, el Bicho Verde enfrenta a Chaco For Ever, el segundo de la Zona B. El "Chino" Tosetto no podrá contar con el delantero Denis Straqualursi, si bien ya está trabajando con el plantel, y al volante Mauro Ponce de León que sufrió rotura de meniscos y será intervenido quirúrgicamente.

Este domingo, a las 15:30, Unión enfrenta en tierras chaqueñas al segundo de la tabla posicional, Chaco For Ever en un difícil encuentro en busca de la recuperación futbolística. Los dirigidos por el “Chino” Tosetto vienen de caer en su estadio frente a Central Norte de Salta por la mínima diferencia.



En la semana se pudo ver a Denis Straqualursi trabajando junto al plantel aunque no será parte de la lista de los convocados. Pero se le suma una nueva mala noticia para el DT Adrián Tosetto. El volante Mauro Ponce de León sufrió una lesión en una de sus rodillas y este sábado se confirmó que tiene rotura de meniscos, siendo intervenido quirúrgicamente, manteniéndolo alejado de las canchas por treinta días aproximadamente.

El plantel de 18 jugadores que viajo a Resistencia es el siguiente; Joaquín Aylagas; Leonardo Torres; Francisco Filipe; Matías Rojo; Tomás Attis; Agustín Alberione; Daniel Abello; Nicolás Canavesio; Gian Franco Baier; Tomás Federico; Jonatan Paiz; Ricardo Villar; Diego López; Gonzalo Schonfeld; Jonatan Medina; Adrián Rodríguez; Santino Gaido; Cristian Sánchez.

En cuanto al local, Chaco For Ever, viene de ganar por uno a cero a Defensores de Villa Ramallo de visitante, gol convertido por Matías Romero. Este triunfo le permitió quedar a dos puntos del puntero Racing de Córdoba.

En el historial Chaco For Ever y Unión de Sunchales en el Federal A jugaron 6 partidos, Chaco For Ever ganó 3 con 10 goles, Unión ganó 1 con 5 goles y empataron 2.

El cotejo será arbitrado por una terna tucumana, siendo arbitro principal Luis Lobo Medina, secundado por José Ponce y Mauricio Martín, mientras que el cuarto árbitro será Sergio Pérez de Corrientes.

La fecha se completa con estos partidos: Boca Unidos – Gimnasia y Tiro; Douglas Haig – Sportivo Belgrano; Gimnasia (CdU) – Defensores de Pronunciamiento; Racing (C) – Defensores de Belgrano (VR); Central Norte – Crucero del Norte y Sportivo (LP) – Sarmiento (R).