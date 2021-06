Como los esports y League Of Legends te hacen ganador de una beca universitaria

Los eSports han sido uno de los fenómenos culturales y deportivos más importantes de este nuevo siglo, teniendo al aclamado League of Legends como su mayor estandarte. Además de darle la oportunidad a una generación de jugadores de transformarse en profesionales y poder vivir de ello, LOL ahora trasciende en el aspecto educativo, brindando el acceso a una beca universitaria con la que los jugadores podrán crecer a nivel personal y profesional, incluso más allá de la escena competitiva.

Un fenómeno que llegó para quedarse

Como una de las modalidades de competencia más populares, los eSports son una disciplina que ha logrado hacerse su lugar en el mundo del deporte. Gracias a una mayor organización de parte de las compañías de videojuegos y de los jugadores, los eSports demostraron poseer un alto nivel de competitividad al mismo tiempo que conllevan valores como el respeto, la cooperación y el juego limpio, promovido por los propios participantes.

Esto ha traído la presencia de patrocinadores de la talla de Red Bull, Nvdia e IBM, e incluso ha promovido la aparición de equipos con jugadores fichados tanto por clubes de fútbol como el París Saint Germain, Manchester City, Boca Juniors y River Plate, así como los propios futbolistas destacando al Kun Agüero y su equipo KRÜ eSports.

La Liga legendaria

Si bien las competencias de videojuegos ya existían casi desde la invención de los mismo en 1972 con Pong, ha sido League Of Legends quien tiene el honor de haber popularizado estas competencias hasta el fenómeno que es actualmente. Creado por Riot Games, el juego forma parte del género de batallas de arena multijugador en línea, más conocidas como MOBA. En él, los jugadores eligen a un héroe con habilidades de ataque y apoyo entre los más de 140 disponibles, con los que formarán equipos de cinco miembros para cooperar entre sí y conquistar la base del equipo contrincante.

Su alto nivel de competitividad ha hecho que el juego escalara rápidamente en el ranking de los más populares del mundo. Esto incentivaría la creación de ligas regionales como la Liga Latinoamérica en la que los equipos de las federaciones de cada país afiliado, buscarán clasificar a lo largo de varios torneos de la temporada, por un puesto del evento más importante de todos, el World’s League of Legend Championship. No pasaría mucho para que las casas de apuestas especializadas en eSports cubrieran estos eventos ofreciendo cuotas para cada equipo durante las partidas clasificatorias. Asímismo, la posibilidad de ver las partidas en vivo narradas por los comentaristas, hacen de esta experiencia todo un espectáculo tanto para adeptos como para quienes recién están incursionando en este emocionante juego.

Uno de los mayores reconocimientos para los jugadores es el poder vivir de aquello que más los apasiona con grandes similitudes en el prestigio y los ingresos percibidos por atletas en las disciplinas más tradicionales, como el fútbol, el baloncesto y el tenis. Pero entre todos, quizás el mayor avance de los eSports ha sido la posibilidad de optar a una beca universitaria.

Una oportunidad más allá de la grieta del Invocador

Con la presencia de ligas eSports interuniversitarias, las instituciones ahora ofrecen becas de estudios para los jugadores más talentosos y disciplinados. De esta manera, los jugadores pueden financiar su formación en una carrera a la vez de proyectarse profesionalmente. La Amazon University eSports Argentina es la primera competición de Latinoamérica y que mayor refleja el propósito de brindar más oportunidades para el crecimiento de sus participantes Las universidades afiliadas en conjunto con GGtech, Riot Games y Amazon como sus principales organizadores y patrocinadores de este innovador enlace ya están creando espacios futuros estudiantes y representantes de la disciplina.

Los juegos tecnológicos eSports de la Universidad Tecnológica Nacional ofrecen un torneo de League of Legends que tendrá como premio el financiamiento educativo de los campeones. Su principal organizador GGTech, trae este modelo desde España con el que incursiona exitosamente al vincular el sector eSports con el educativo. El torneo está abierto para estudiantes regulares, egresados, así como para el personal docente y no docente de la universidad. De igual forma, aquellos jugadores que no cuentan con un equipo podrán inscribirse como agente libre, brindando así la oportunidad a todo aquel que desee participar.

Este tipo de propuestas ahora gozarán de una mayor difusión y accesibilidad una vez que entre en vigencia el plan básico universal obligatorio de internet y telefonía móvil con el que ahora las poblaciones de las zonas más apartadas y/o menos privilegiadas tendrán acceso. Con una conectividad mayor y siendo League Of Legends completamente gratuito para sus usuarios, muchos jugadores ahora tendrán las puertas abiertas para desarrollar las habilidades que los llevarán a un futuro mejor.