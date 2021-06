El aceite de cannabis medicinal santafesino estará listo en agosto y el próximo paso es exportar

Tras la autorización de la Anmat, desde el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) ultiman detalles para avanzar en la producción. Si bien aún no se confirmó el terreno donde cultivarán, todos los cañones apuntan a la localidad de Ángel Gallardo - Departamento La Capita l-. “Serán 900 frascos de 30 ml, en una primera fase”, contó el director del LIF, Esteban Robaina.

Por Ignacio Pellizzón



La provincia de Santa Fe será pionera en la producción de un aceite de cannabis medicinal de elaboración propia. El producto, que estará listo en dos meses, es desarrollado por Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Entre tantos beneficios, el principal será que su producción costará un tercio más barato que su importación. Además, la intención a futuro es exportarlo.



La confirmación del avance en la producción santafesina la dio oportunamente el gobernador Omar Perotti en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, que se desarrollaron el 1° de mayo, cuando indicó que sería el laboratorio estatal el encargado de llevar adelante la tarea, en pos de generar por primera vez una medicina a base de cannabis para tratamientos que están probados con alto impacto positivo, para diferentes tipos de patologías.



El director del LIF, Esteban Robaina, contó en exclusiva a El Litoral que los frascos que se fabricarán “tendrán una capacidad de 30 ml (mililitros)” y, en esta primera etapa “se desarrollarán unos 900” aceites, lo que estiman que debería alcanzar para abastecer a priori la demanda en la Salud Pública, donde se distribuirán los productos.

Otro dato no menor es que “se habilitó” el registro del aceite en el Ministerio de Salud, a través de inspecciones de Farmacia, lo que implica que el aceite “está -ahora- incluido dentro de lo que es el formulario terapéutico”, donde están todos los medicamentos que el LIF produce.

La otra buena noticia es que acaban de recibir la confirmación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para la importación de las materias primas. Todo esto hace que “en 60 días aproximadamente” ya vamos a estar en condiciones de tener el primer lote.



El director del LIF señaló que la producción será de la misma manera que con los demás medicamentos que fabrica el laboratorio estatal, destacando que el cannabis medicinal será de distribución gratuita y dentro de la red de salud de la provincia, como es el caso de los hospitales y centros de salud. “El producto no se comercializará ni se expenderá fuera de estos circuitos”, indicó.



Si bien el aceite solo puede ser expendido dentro de los límites de la provincia de Santa Fe, para trascender y poder distribuirse en otros distritos es necesario que la Anmat lo apruebe, trámite que según Robaina “deberán encarar a futuro”.



“Lo primero es generar el circuito interno del aceite, pero los próximos pasos a dar pueden ser exportar a otras provincias como a otros países”, siempre y cuando obtengan todos los certificados pertinentes junto con las autorizaciones de los organismos de control.

Cultivo



En esta fase se encuentran ultimando los detalles sobre la logística necesaria para cultivar las plantas y poder avanzar en la producción del aceite. “Todavía no se cerró del todo, pero creemos que las plantaciones se realizarán en la localidad de Ángel Gallardo”, aseveró Robaina.

Se trata de un avance histórico, dado que muchas personas se abastecían de aceite de cannabis de forma clandestina, siendo muchas veces víctimas de estafadores que les venían frascos con aceite de oliva en vez del producto medicinal.



Previendo que muchas personas accedían al aceite de cannabis mediante el "mercado negro", desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzaron a testearlos. La intención era poder ayudar a que las personas pudieran saber exactamente qué tenían en su poder. Desde aquellas primeras pruebas pasaron ya cinco años.



Sin una normativa que ampare a los compradores del aceite, desde la Facultad de Bioquímica llegaron a analizar hasta 200 muestras antes de que se aprobara la primera ley que permitía el uso de aceite con fines medicinales. Si bien se trató de una reglamentación muy básica en sus delimitaciones, fue el paso que habilitó que la demanda para conocer la calidad del producto aumentara de manera considerable.





Regular autoabastecimiento



En este contexto de avance sobre la producción de aceite de cannabis medicinal santafesino, volvió a ingresar en la Legislatura provincial un proyecto de ley que regula el autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos.



Se trata de la misma iniciativa que había sido sancionada por la Cámara de Diputados en julio del 2020 pero que, debido a que el Senado no lo trató ni siquiera en comisiones, perdió estado parlamentario.



El proyecto lleva la firma de las diputadas Agustina Donnet (bloque Igualdad), Mónica Peralta (bloque Gen) y el diputado Rubén Giustiniani (bloque Igualdad) y es el mismo que ya había sido presentado hace años por la exdiputada Silvia Ausburguer.



En ese sentido y respecto al proyecto lo ve como alentador, Robaina detalló que en el caso de la producción que hará la provincia “solo se enmarcara en lo estrictamente medicinal”, entendiendo que el proyecto presentado es aún más amplio y contempla otras aristas, como el autocultivo.

Para los autores del proyecto, aprobar esta ley permitiría que, con la acción del Estado en la producción, “a futuro se podrá obtener la materia prima de productores locales”, situación de convergencia que favorece y genera una microeconomía muy dinámica y creciente. Paralelamente dijo Robaina existe un convenio de la provincia con el INTA para que Santa Fe tenga su propia plantación. Este proyecto admitió que llevará su tiempo, pero “ya se encuentra en marcha”.



Una idea que no es nueva



Antes de que Miguel Lifschitz culminara su mandato como gobernador, en la provincia se avanzaba en un convenio con el Inta que le iba a permitir utilizar un predio en la localidad de Ángel Gallardo -tenido en cuenta ahora-, destinado a realizar estudios y ensayos para producir aceite de cannabis.



La exministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes, había afirmado en su momento que Santa Fe tenía “ventajas estratégicas” que la posicionaban muy bien para la investigación y producción de cannabis medicinal.



“Primero, tenemos la ley provincial 13.602 que les da un marco legal a todas las acciones en este terreno; después, tenemos producción propia de medicamentos a través del LIF; y en tercer lugar, contamos con un sistema científico consolidado de varios equipos que desde hace cinco años vienen trabajando en el tema”, había argumentado en su momento.



La traba que se le presentaba a la ex funcionaria -hoy diputada provincial- Erica Hynes, era que necesitaban conseguir la autorización a nivel nacional para poder ingresar las semillas de cannabis, algo que hoy se modificó gracias a la reciente ley aprobada.



“En Argentina no hay semillas en el circuito legal y necesitamos importarlas de empresas autorizadas. Para hacer eso, la Nación debe permitirnos el ingreso. Desde Santa Fe estamos decididos a dejar todo el camino allanado para que se pueda concretar”, había explicado.

