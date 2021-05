La desgracia golpea la puerta de la política

Por estas horas los ex Gobernadores Carlos Reutemann y Miguel Lifschitz, ambos en funciones legislativas nacional y provincial respectivamente, comparten la terapia intensiva de un sanatorio de Rosario, con estados de salud delicados.

Miguel Lifschitz, como consecuencia de una afección bacteriana en proceso Covid, mientras que Carlos Reutemann acusó antes de ser trasladado en helicóptero desde el sanatorio donde estaba internado en Santa Fe a Rosario, “sangrado digestivo y consecuente descompensación hemodinámica”.

Carlos Reutemann, a los 79 años recién cumplidos terminaría el venidero 10 de diciembre una exitosa carrera política de 29 años, ya que el PRO había tomado la decisión de cambiar de piloto para esta nueva competencia electoral. Además, su frágil estado de salud y el temor a contagiarse de Covid le hubiera impedido cualquier nueva incursión proselitista.

Miguel Lifschitz a los 65 años por el contrario, estaba en su apogeo político rumbo a aceptar dentro del FPCyS – o como se llamare – la postulación a Senador nacional, con no menos de 30 puntos de opción a voto dentro de un escenario donde el que obtuviese 35 puntos se alzaría con el triunfo. Lo que en la jerga se denomina “candidato puesto”. Hoy en lugar de pelear por una banca en el Congreso, lucha por seguir viviendo.

La vida institucional continúa

Por pudor y respeto, no vamos a hablar de política electoral; pero no podemos obviar que los tiempos institucionales siguen corriendo y habrá que tomar decisiones. Nos estamos refiriendo a la elección de autoridades de la Cámara de Diputados que hoy está acéfala, y como tal no puede sesionar.

Esta semana, a más tardar la que viene, el Cuerpo deberá reunirse en sesión preparatoria para designar la Mesa de conducción, y todo indica que su hasta ahora presidente Miguel Lifschitz, al menos por este período ordinario que comenzó el pasado 1º de mayo, no volverá a serlo. Los 7 bloques minoritarios convienen que será el FPCyS quien deberá designar al nuevo titular del Cuerpo; pero nada será tan sencillo.

Dentro del núcleo mayoritario, mientras siguen minuto a minuto el estado de salud de “Miguel” no dejan de entrecruzarse llamadas por esta cuestión, y habría un principio de acuerdo sobre la persona que presidiría la Cámara hasta mayo del 2022. El detonante es que tal consenso abarcaría también la vicepresidencia primera, hasta ahora en manos del peronismo.

Covid y la rebelión de los mansos

A pesar de haberle dedicado muchos párrafos de su discurso inaugural de sesiones al sector productivo y todas las acciones que realiza en ese sentido la cartera que conduce Daniel Costamagna, preferimos hacer notar en nuestro análisis las líneas consagradas por Omar Perotti a la vacunación contra el Covid; verdadero nudo gordiano de los gobernantes en estos tiempos. Hoy los hechos nos dan la razón.

Por estas horas hay mar de fondo y rebeldías en puerta, en torno de las últimas medidas anunciadas el sábado 8, a las 11:00 de la mañana, por el gobierno provincial que básicamente continúa con las restricciones vigentes, agregándosele el dictado de clases presenciales a partir de este lunes en los Departamentos Rosario y San Lorenzo, vedadas durante toda la semana pasada por ser zonas de “riesgo epidemiológico”. Pero algo pasó para qué horas más tarde, el Ministro de Gestión Pública Marcos Corach emitiese una insólita resolución “ad referéndum del Poder Ejecutivo” suspendiendo las prácticas en clubes, gimnasios y canchas de fútbol 5, hasta el momento morigeradas.

De inmediato – todo en horas de la noche del sábado – las Cámaras de gimnasios de Santa Fe y Rosario decidieron desconocer tal resolución ministerial, mientras los clubes y establecimientos de fútbol 5 anuncian actitudes parecidas.

El Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas radicales se negó a firmar el jueves pasado un acta enviado por el Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional José Freyre que, entre otros enunciados pretendía considerar a la provincia toda cómo de “Alto Riesgo Sanitario” y contemplar adicionalmente alguna de las medidas excepcionales establecidas para las regiones configuradas en “Alerta Epidemiológica y Sanitaria”.

Además le exigieron al funcionario “mayor acompañamiento con recursos al sistema de salud en su conjunto y al de seguridad”.

Hoy hay municipios y comunas que no estarían dispuestos a adherir al último decreto gubernamental.

La mala influencia nacional

Es muy probable que el Gobernador Omar Perotti esté recibiendo, por carácter “políticamente transitivo”, los cachetazos que recibe el gobierno nacional de parte de una población enervada por las oprobiosas maniobras que se difunden en torno del manejo de la pandemia, y la sospechada compra y distribución de vacunas.

Sin contar que, como si no fueran pocas las tribulaciones sociales, ahora no tienen mejor ocurrencia que aprovecharse del Covid para - con la anuencia de una oposición naif - toquetear el calendario electoral, pretendiendo acomodarlo a conveniencias políticas.

No vaya a ser cosa que la Primavera Arabe del 2010, se transforme en Otoño Argentino 2021.