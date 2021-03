Pablo Seghezzo: "Cuánto cuestan y cuanto atrasan las mentiras y mezquindades del Senador Calvo"

“Evidentemente la mala imagen que está ganándose el Gobernador Perotti pone muy nerviosos a sus colaboradores más cercanos, quienes, en vez de subsanar los repetidos desaciertos, prefieren echar la culpa de todo a la gestión de Miguel Lifschitz. Camino sencillo, mediocre, que solo genera desánimo y división en nuestra población, una muy mala política que debilita a la democracia y a sus instituciones” afirmó el ex Director Provincial de Vialidad.

La semana pasada hubo un fuerte reclamo de presidentes comunales del Frente Progresista del Departamento Castellanos por la falta de obras y la clara discriminación que está realizando el gobierno de Omar Perotti en la entrega de fondos a las localidades.

Los 50 millones de pesos entregados a tres localidades gobernadas por el peronismo, las tres ubicadas sobre pavimento, Tacural, Ataliva y Bella Italia -donde el jefe comunal es el primo del Gobernador Perotti-, fue la gota que rebalso el vaso, “parece una afrenta cuando todavía quedan tres localidades sin acceso pavimentado en el departamento Castellanos, las tres gobernadas por el Frente Progresista en las cuales no hemos recibido todavía ninguna ayuda del gobierno provincial para mantener nuestros accesos” explico un jefe de comuna.

Antes estos reclamos, el senador Alcides Calvo culpó al ex Gobernador Miguel Lifschitz de la falta de obras, aduciendo que “estaban incluidas en la Ley de Financiamiento de Obra Pública” que había autorizado oportunamente la Legislatura.

Sobre esto, el Ingeniero Pablo Seghezzo, responsable de Vialidad Provincial durante la gestión de Lifschitz, se mostró “sorprendido” por las declaraciones realizadas por el senador Calvo.

Seghezzo dijo, “evidentemente la mala imagen que está ganándose el Gobernador Perotti pone muy nerviosos a sus colaboradores más cercanos, quienes, en vez de subsanar los repetidos desaciertos, prefieren echar la culpa de todo a la gestión de Miguel Lifschitz. Camino sencillo, mediocre, que sólo genera desánimo y división en nuestra población, una muy mala política que debilita a la democracia y a sus instituciones”.

BLANCO SOBRE NEGRO

Para poner blanco sobre negro Seghezzo detallo: “La ley de financiamiento de obra pública fue una iniciativa del Gobernador Lifschitz para mejorar las condiciones de infraestructura de toda la provincia de Santa Fe, luego del atraso sufrido a consecuencia de la quita ilegal de los fondos de coparticipación que realizo el Gobierno Nacional durante la gestión peronista de los Kirchner a nuestra provincia”

Con el concepto de acelerar la ejecución de obras vitales para el desarrollo productivo provincial, y a sabiendas de que Nación debía pagarle a Santa Fe toda la deuda acumulada desde el 2006 hasta diciembre de 2015, el entonces gobernador Lifschitz envió a la legislatura un pedido de endeudamiento por un monto equivalente a menos de la tercera parte de la deuda nacional.

En ese momento los senadores del peronismo, mayoría en la cámara alta, acordaron aprobar la mitad de lo solicitado, argumentando que el resto lo aprobarían en una segunda etapa si veían que el Plan de Obras avanzaba.

En este marco y también contando con fondos del tesoro provincial “desarrollamos varias infraestructuras viales en el Departamento Castellanos, los accesos a las localidades de Colonia Bigand, Colonia Maua, Eustolia, Fidela, Hugentobler, Iturraspe, el acceso de tránsito pesado de María Juana, la pavimentación del primer tramo de la ruta 22 Josefina Bauer y Siguel, quedando pendiente para cuando los Senadores aprobaran la segunda etapa del financiamiento- el tramo Marini Colonia Bicha. También se avanzó con la pavimentación y construcción de un puente entre San Vicente a Colonia Margarita, obra que está actualmente en proceso de finalización” detalló Seghezzo.

“Las declaraciones del senador Calvo son de un gran cinismo y falaces” sentenció contundente: “Él, como legislador departamental, nunca hizo un pedido para la pavimentación del acceso a Colonia Tacurales y en este sentido solo hay que buscar la Ley aprobada de Financiamiento de Obra Pública. Además, el senador Alcides Calvo fue el mayor opositor dentro del senado provincial a la aprobación de la segunda etapa de la Ley de Financiamiento y esto se puede corroborar buscando los artículos periodísticos del momento, dejando relegada exprofeso a la localidad de Colonia Bicha.

De todas maneras –continuó Seghezzo-, conscientes de la necesidad de dichas obras en el último año del gobierno del Ing. Lifschitz se inician los proyectos ejecutivos de las tres localidades, llegando a licitar y firmar el contrato en el caso del acceso a Aurelia. En el caso de Colonia Bicha, se llegó a publicar la licitación, pero al haber perdido las elecciones y a pedido de las futuras autoridades, la suspendimos, dejando el proyecto ejecutivo listos y los fondos previstos en el presupuesto 2020 para que el Gobernador Perotti pueda licitarla. En el caso de Colonia Tacurales el cambio de gobierno se produjo antes de poder finalizar el proyecto ejecutivo, y es una de las deudas que seguramente saldaremos si el Frente Progresista vuelve a ser gobierno en el 2023”.

Al sr consultado específicamente los motivos por los cuales se frenó la obra de Aurelia, al ser iniciadas en la gestión de Lifschitz, Seghezzo respondió claramente: “Este es un tema muy importante a explicar dado que se repite en todas las obras de la provincia de Santa Fe y es una clara jugada del Gobierno peronista de Omar Perotti.

Por Ley de Obra Pública, la provincia de Santa Fe paga a los 60 días de presentados los certificados de obras. Esto quiere decir en términos prácticos, que todo lo que trabajó una empresa contratista durante el mes de septiembre, se certifica por los órganos de control provinciales los primeros días de octubre, venciendo entonces la facturación los primero días de diciembre. Al haber cambio de gobierno, toda la obra pública realizada en septiembre, octubre y noviembre de 2019, vencía y debía ser cobrada en la gestión del nuevo gobernador Perotti. La falta de dialogo del nuevo equipo de gobierno, el desprecio a todo lo hecho, y el desconocimiento sobre los contratos preexistentes llevo mes a menes se fueran parando todas las obras provinciales a lo largo de todo el territorio, un capricho que costó mucho dinero a la provincia, dejo a miles de santafesinos sin trabajo y a tantos otros sin la obra necesaria”.

Ahora, “a más de un año después del cambio de gobierno”, todos esos contratos pensados, proyectados e iniciados por la gestión de Miguel Lifschitz, como es el caso de San Vicente- Margarita o de Aurelia o de la repavimentación de la ruta 70, se están retomando. “¿Porque se perdió tanto tiempo y dinero?, ¿cuál es el motivo real atrás de toda esta parodia? No será que el gobernador Perotti pretende distanciar las inauguraciones de las obras concebidas por Lifschitz para no compartir el mérito con el ex gobernador, culpándolo encima por el atraso en las obras?. “Cuánto cuesta y cuánto atrasa a nuestra provincia todas estas mezquindades de la mala política”. cerró