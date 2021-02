La provincia ofrecerá a los docentes un aumento salarial cercano al 30 por ciento

La novedad fue confirmada por el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, luego de la reunión que mantuvo vía virtual con los gremios docentes. Además, se blanquearán las sumas fijas no remunerativas acordadas durante la paritaria del año pasado y también habrá cláusula de revisión.

La provincia anticipó que ofrecerán a los gremios docentes un aumento salarial cercano al 30 por ciento, conforme a la pauta nacional, de manera que los salarios no le pierdan pisada a la inflación. Además, confirmó algo que ya se venía charlando en las reuniones anteriores: se blanquearán las sumas fijas no remunerativas acordadas durante la paritaria del año pasado y también habrá cláusula de revisión. Sin embargo, los gremios aseguraron que en la reunión de este jueves "no se habló de cifras" y esperan que la próxima semana haya precisiones al respecto.



La novedad fue confirmada por el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, luego de la reunión que mantuvo vía virtual con los gremios docentes: la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (Amet).

Si bien los gremios docentes confirmaron a La Capital que en la paritaria de este jueves "no se habló de porcentajes", Pusineri anticipó públicamente al salir del cónclave que "en la paritaria nacional se va a trabajar mañana en función de un aumento que se va a ubicar por encima del 30 por ciento, que sería la pauta nacional. Vamos a intentar ajustarnos a ese criterio".

No obstante, sí confirmó que se acordó con los gremios que los aumentos "sean superiores a la inflación o, en tal caso, ubicarlos en porcentajes superiores a la inflación". A su vez, Pusineri aseguró que con los gremios se pacto "que la propuesta tenga una cláusula de revisión para poder comprobar que se verifique esa relación entre el salario y la inflación".

"La revisión es un punto necesario porque va a permitir que el salario se ubique por encima de la inflación", destacó Pusineri en El Tres TV, para agregar que también definieron que "haya un tratamiento para el blanqueo de las sumas fijas no remunerativas que se acordaron durante la discusión paritaria durante el 2020 y también que el blanqueo no conlleve un descuento de haberes para los docentes".

Más allá de estas buenas nuevas para el gremio docente, dos de los gremios más representativos de la provincia indicaron que "en la reunión de hoy no se habló de cifras", y dejaron en claro que "existe un firme planteo: no hay margen para una oferta que se ubique por debajo de la inflación".

Es así que ni bien culmine la paritaria nacional docente, la provincia prevé poner sobre la propuesta sobre la mesa el próximo jueves para que los gremios la evalúen y decidan en consecuencia. Desde el vamos, hay un porcentaje que ya trascendió y seguramente será tenido en cuenta por los gremios a la hora de negociar la pauta para este 2021.