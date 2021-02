TFB: Este domingo, Libertad debuta en Rosario ante Náutico Avellaneda

El tercer cotejo se disputará el viernes 5 en el estadio "Florencio Varni" de Cañada de Gómez, ante Sport Club; y la cuarta jornada volverá al Hogar de los Tigres, el viernes 12 de marzo, ante 9 de Julio de Morteros.

Los clubes estarán repartidos en ocho zonas respetando la cercanía geográfica. A su vez, las divisiones con más equipos como NOA o la Metropolitana estarán subdivididos en dos grupos, Norte y Sur. La fase regular se disputará en formato todos contra todos hasta el comienzo de los playoffs previsto para el 11 de junio. La novedad para esta edición es la incorporación de los equipos de Liga de Desarrollo de nueve clubes que disputan nuestra Liga Nacional.

FIXTURE

ZONA CENTRO

JORNADA 1

26/02 - BIBLIOTECA BELL vs 9 DE JULIO DE MORTEROS

26/02 - SPORT CLUB CAÑADENSE vs INDEPENDIENTE DE OLIVA

26/02 - SPORTIVO SUARDI vs 9 DE JULIO DE RÍO TERCERO

27/02 - GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO vs COMUNA DE TIMBUES

28/02 - N. SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO vs LIBERTAD DE SUNCHALES

JORNADA 2

03/03 - GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO vs BIBLIOTECA BELL

03/03 - COMUNA DE TIMBUES vs N.SPORTIVO AVELLANEDA DE ROSARIO

03/03 - LIBERTAD DE SUNCHALES vs SPORTIVO SUARDI

03/03 - 9 DE JULIO DE RÍO TERCERO vs SPORT CLUB CAÑADENSE

03/03 - INDEPENDIENTE DE OLIVA vs 9 DE JULIO DE MORTEROS