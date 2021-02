Pinotti: "Lo peor es la actitud que tiene hoy el ministro de seguridad y el propio gobierno provincial"

"Ha empeorado la cuestión de inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades, donde ya pasamos a planos de mucha violencia, la verdad que esto es complicado, y nos parece un tema en el que somos responsables todos. Tenemos que trabajar mancomunadamente, y lo peor que puede pasar es la actitud que tiene hoy el actual ministro y el propio Gobierno Provincial, de cortarse solo, o de provocar mediáticamente, públicamente, y de no sentarse a pensar en políticas para lo inmediato. El ministro de seguridad, digamos, cuando uno habla de su currículum, es indudable su formación académica pero desde el punto de vista de la práctica ha demostrado todo lo contrario. El Gobernador Perotti lo sigue sosteniendo, nunca pone en duda su accionar. Creo que él es el que está negando justamente el comportamiento del ministro y la situación de inseguridad", dijo el diputado Pablo Pinotti en el comienzo de la entrevista en Radio ADN, fustigando al ministro de seguridad Marcelo Saín, y al gobernador Perotti por avalarlo.

¿SE TRANSFORMA EN AUTOVÍA LA RUTA 70?

En otro orden, los últimos días marcaron el comienzo de obras en la circunvalación de la ruta 34, para atravesar la ruta 70. Vialidad Provincial solicitó a su par nacional que reserve determinada porción de terreno que implicaría la posibilidad de convertir la arteria provincial en Autovía. Pinotti la considera una obra fabulosa, pero en sus declaraciones se advierte que la considera una posibilidad bastante remota. "Todos esperamos proyectos en papel, donde tengan desde el desarrollo técnico. Cómo va a ser el proyecto, cómo va a ser la traza, de que manera se va a financiar, cuánto es el monto, y como discutimos algún presupuesto que lo apruebe la Legislatura y eso no está. Sería bárbaro porque le mejoraríamos la conexión a un montón de localidades, y la conexión con la provincia de Córdoba".

AUTONOMÍA MUNICIPAL: ¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS?

"Una opinión personal de haber trabajado cuatro años diarios en Municipios y Comunas; de haber estado cerca de un montón de intendentes y presidentes Comunales. Es una noticia que a ningún presidente comunal o intendente, se va a oponer, a todos les va a gustar. Uno está a favor pero surgen muchas preguntas que hay que abordarlas seriamente y estudiarlas. La iniciativa en primera mano me parece buena, en el sentido de la autonomía, pero creo que hay que abordarlo integralmente y discutir varias cosas, entre ellas también, los recursos ecónomicos, ¿Cómo distribuimos los recursos ecónomicos desde la Nación a la provincia, y de la provincia a la Argentina?", planteó Pablo Pinotti.

A FAVOR DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS

El sunchalense también habló en torno a las PASO, en un año electoral con pandemia, y alguna versión que las pone en duda. "Creemos que las primarias, las PASO, fue un avance en la democracia, un avance importante . Ahora estamos discutiéndolo hoy en un marco de una pandemia, complejo, donde dificulta lo presencial, pero me parece que es una herramienta democrática que se aprobó en el año 2007, donde permitió dirimir y armar buenas listas, y me parece que no termina siendo un gasto, hoy se lo ridiculiza con que es un gasto excesivo y me parece que no lo es".