Segunda Edición de la Feria Eco Canje

En la misma se podrán canjear materiales reciclables por las ya conocidas “Monedas Verdes”, las cuales servirán para adquirir los productos de las Instituciones que participarán de esta edición.

¿Qué material se puede canjear?

1) PLÁSTICO:

• Botellas (de cualquier tipo): gaseosa, productos de limpieza, shampoo, etc

• Recipientes de plástico: potes de crema, dulce de leche, queso, mermelada, yogur, bandejas, etc.

• Tapitas (cualquier tipo de tapa de plástico): de desodorante, de gaseosa, de productos, etc.

2) LATAS DE ALUMINIO (cualquier recipiente sirve): latas de cerveza, de gaseosa, desodorantes, etc.

3) CARTÓN / PAPEL: limpio y sin metales, desarmado y atado.

¿En qué condiciones se deben entregar?

Todos estos elementos, deberán ser entregados sin etiquetas, sin metales y sin desechos/restos del producto que queda en el interior (del plástico).

En esta oportunidad quienes dirán presente en el Eco Canje son: Asociación Cooperadora de la Esc. Especial Nº 2054 “Alas para la Vida”, Asociación Civil Pro Cuidado Responsable de Mascotas “Amigo Fiel”, Asociación Civil Lazos, Huerta “Sembrando Oportunidades”, Aromáticas "Sembrando Aromas", Cooperadora Hospital Almicar Gorosito, Cooperativa de Trabajo en Formación “CoTex”, Vivero “Sembrando Sueños”, Programa Ser Jóvenes y Sol de Abril.

El fin del evento es generar un compromiso mutuo entre las instituciones, coordinando acciones que faciliten la integración, inclusión, articulación y responsabilidad de quienes componen el programa.

Luego de la convocatoria que se dió en la primera edición, se renueva el compromiso, con el objetivo de continuar promoviendo una ciudad sustentable.