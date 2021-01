La "Billetera Santa Fe": cómo son los reintegros y en qué comercios se podrá usar

Este martes se presentó el programa provincial "Billetera Santa Fe", cuyo objetivo es incentivar la demanda de bienes y servicios mediante el otorgamiento de reintegros de dinero a todas las personas que realicen compras en comercios radicados en la provincia

"Billetera Santa Fe” otorga un 30 por ciento de descuento en alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo; y un 20 por ciento en electrodomésticos.

El reintegro será solventado por el Gobierno de Santa Fe en un 85 por ciento, y el 15 por ciento restante estará a cargo del comercio. El dinero se acreditará en el saldo virtual de la Billetera entre 24 y 48 horas hábiles luego de realizada la compra, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por mes.

Las promociones estarán vigentes todos los días en el caso de los alimentos; en tanto que los lunes, martes y miércoles será para los demás rubros.

Para poder adherirse, los comercios deben tributar en la provincia de Santa Fe. Tienen que estar inscriptos en Afip y API, y tener una cuenta o realizar la apertura de una cuenta en el Banco Santa Fe que los habilitará para operar con Plus Cobros QR. El comercio deberá registrarse en la web del Banco Santa Fe, obteniendo una cuenta o vinculando la existente en simples pasos.

Cuándo estará disponible

En declaraciones a El Primero de la Mañana, Juan Marcos Aviano, secretario de Comercio Interior provincial, contó que ya está disponible tanto para comerciantes como para consumidores la descarga de la aplicación y comenzar a funcionar. (Por el momento se podrá descargar de la Play Store quienes tengan sistema operativo Android en su celular. En la tienda deben de buscar Plus Pagos).

“Es un programa que va a ir in crescendo y apostando a que los comercios que hoy trabajan con el QR del banco de Santa Fe, a través de la billetera de Plus Pagos, se adhieran y se transformen de esa manera como "Billetera Santa Fe" que es un programa que todo mayor de 18 años que tenga domicilio en la provincia de Santa Fe va a poder operar de manera digital, con su celular, cuando va a los comercios adheridos y obtener estos importantes descuentos”, destacó.

El funcionario explicó que hay unos 1.500 comercios en la provincia que operan con código QR. “Desde ayer que está firmado el decreto y operativo, estamos trabajando para que todos estos comercios se transformen a "Billetera Santa Fe" y otros comercios se adhieran”, indicó.

“El sistema es así: yo pago mil pesos y no es que me descuentan el 30 por ciento en el momento. Yo pago mil pesos y a las 24 horas se me acreditan 300 pesos. Los puedo volver a usar en una compra a esos 300 pesos y a las 24 horas me acreditan 90 pesos. Ese es el efecto que estamos buscando para acompañar a los comercios”, subrayó.

