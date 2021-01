La provincia restringiría desde hoy la circulación vehicular sin afectar la actividad comercial

Se espera para este viernes 8 un decreto de Omar Perotti que establecerá detalles para Santa Fe pero se especula que habrá más inspecciones en la vía pública, aunque solo con el objetivo de desalentar la circulación vehicular particular.

Debido al preocupante incremento de nuevos casos de coronavirus en todo el territorio argentino, el gobierno nacional decidió implementar la restricción de circulación nocturna en todo el país, entre las 23:00 y las 6:00. La medida fue consultada con los gobernadores de todas las provincias durante la semana, estará publicada hoy en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia de inmediato. Se espera posteriormente un decreto de Omar Perotti que establecerá detalles para Santa Fe. No obstante, el mandatario provincial insistió en que no se restringirá la actividad. Sí se especula que habrá más inspecciones en la vía pública, aunque solo con el objetivo de desalentar la circulación vehicular particular.

Si bien se esperaban adelantos de detalles y precisiones del decreto nacional, y muchos especulaban con una conferencia de prensa del presidente o un anuncio oficial, lo cierto es que los mandatarios provinciales y municipales aguardaban esos lineamientos para poder realizar adecuaciones en sus territorios.

La nueva medida tendrá alcance nacional, pero cada provincia podrá aplicarla según su propio criterio. En las últimas horas de ayer, la discusión entre las autoridades nacionales rondaba alrededor del horario de comienzo de las restricciones. Unos planteaban a las 23, y otros a la 0.

Pero donde todos coincidían era en enfocar a medidas que “no afecten las actividades de carácter productivo”.

El decreto no incluirá el cierre de fronteras para residentes argentinos que quieran volver al país.

Cuando se conocieron la intenciones del gobierno nacional hubo fuertes rechazos de los líderes opositores. Y hubo un ruidoso contrapunto con el sector gastronómico.

La mirada provincial



Sobre las nuevas determinaciones y restricciones, mientras aguardaba la letra chica del decreto nacional que rige el marco general normativo, Perotti confió en las últimas horas de ayer: “Nuestra idea no es restringir actividades”. Y explicó que “todos, en cada una de sus actividades, en todos los rubros, han aplicado protocolos y ya saben cómo cuidar”.

Y amplió: “Con esto queremos garantizar, como lo hicimos desde el primer día, que las actividades esenciales, que todos los proveedores, que todo el esquema industrial, puedan estar trabajando de manera plena. Y eso lo vamos a sostener”.

Sobre la extensión de la vigencia y las adecuaciones, el mandatario provincial reveló que estarán relacionadas “al decreto nacional”.

A su vez, Perotti contó que le pidió al presidente Alberto Fernández guardar entre las medidas generales “reservas para cada una de las provincias”, para “adecuarlas a sus particularidades”. Y comentó: “Cada uno en su provincia tiene regiones que tienen muchos casos, que han tenido casos crecientes y algunas que no. Entonces, que no queden englobados todos en una misma medida”.

“Por eso, queremos que nos llegue el decreto nacional para después proceder a la adecuación de la provincia”, subrayó.

Y sobre este cuadro de situación, el gobernador recordó que “no es algo nuevo, ya lo hemos visto en distintas etapas donde se han planteado este tipo de decretos, y donde se ha planteado además la necesidad de lo que en el mundo ha quedado probado: que la única instancia de freno a la velocidad del contagio es quitar circulación. No hay otros secretos”.

El DNU del gobierno será publicado hoy en Boletín Oficial y tendrá vigencia durante la misma jornada.