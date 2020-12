FederalA: Unión sacó un empate en Corrientes y quedó sin chances de clasificar

Desde el inicio del partido, el Bicho Verde buscó el partido con mucho ímpetu, apretando en la salida a los correntinos, abriendo el marcador a los 9' cuando Stecaldo, con un pase en profundidad dejó a Attis mano a mano con Martínez, definiendo el delantero afuera, cerca del palo izquierdo del arquero. El local empezó a emparejar el juego pero sin llegadas de riesgo al arco visitante; mientras los dirigidos por Tosetto esperaban para sacar la contra en velocidad. A los 31', el ingresado Ricardone quiere salir jugando del fondo y Kevin Muñoz intercepta el pase, quedando cara a cara con Martínez; busca una gambeta larga por afuera ante la salida del arquero y su autopase se va por el fondo. Recién a los 38', el local tuvo su chance, cuando Maciel ingresando al área por sector central, saca un remate de zurda cruzado a media altura y Romero rechaza al córner en gran estirada. A los 40', el delantero albiverde Stecaldo, en el vértice del área derecha de su ataque guapea una pelota, se la lleva entre tres jugadores visitantes, llega al fondo y saca un centro atrás como mandan los manuales, encontrando a Kevin Muñoz solo, empujando la pelota al fondo del arco, poniendo el uno a cero para Unión. Resultado con que finalizaron los primeros cuarenta y cinco minutos.

En el complemento, el local salió a buscar el empate, pero el Bicho Verde lo controlaba con orden en el medio y en el fondo, esperando para sacar la contra. A los 51', roba Guzmán y habilita a Attis que queda con el arquero pero gana el uno en el mano a mano. Se anima Unión y un minuto después Attis desborda por derecha, saca un centro al cuadro chico que anticipa Stecaldo y su toque se va ancho por el palo derecho. El DT local Marini manda a Núñez y Larrazabal a la cancha en busca del empate. A los 65', Cristian Núñez mete un pase por encima de los centrales, dejando a Ríos que enfrenta a Romero, definiendo por encima de la humanidad del uno. Empate del aurirrojo.

Los dos necesitaba el triunfo y ambos conjuntos buscaron el arco contrario. Lo tuvo Larrazabal dos veces y respondió Romero bajo los tres palos. A los 75' se va expulsado Ricardone, dejando al conjunto correntino con uno menos, y un minuto después roba Stecaldo y define al cuerpo de Martínez. Ambos conjuntos iban por la heroica porque el empate no les servía. No se rindieron hasta el último minuto, intentando desequilibrar el tanteador. Pero fue empate y este resultado no le sirvió a Unión que no pudo ganar todavía en este petit torneo, cerrando dentro de siete días frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

SINTESIS

Estadio Leoncio Benítez

Arbitro: Ariel Monteros (Tucumán) Asistentes: José Luis Farfor (Tucumán) y Hernán Salado Paz (Tucumán) 4° Arbitro: Sergio Pérez (Corrientes).

BOCA UNIDOS DE CORRIENTES: Cristian Martinez; Nicolas Monje, Leonardo Baroni, Franco Lazzaroni y Alejandro Leani; Gabriel Ramirez, Ataliva Schweizer. Gerardo Maciel y Antonio Medina; Gonzalo Rios y Leonel Niz. DT Clauido Marini

UNION DE SUNCHALES: Lautaro Romero; Agustín Alberione, Jonathan Paiz, Fabricio Farías y Franco Semino; Martín Rodríguez, Nicolás Guzmán, Kevin Muñoz y Nicolás Vitarelli Góngora Tomás Attis y Santiago Stecaldo DT: Adrián Tosetto.

GOLES: 40’ Kevin Muñoz (U) y 65' Ríos (BC).

Cambios en Boca Unidos; PT: Rolando Ricardone por Franco Lazzaroni ST: Diego Sanchez Paredes por Leonel Niz; Cristian Nuñez por Gerardo Maciel; Lautaro Larrazabal por Gabriel Ramirez. En Unión en el ST Carlos Speck por Kevin Muñoz; Lucas Cristaldo por Martín Rodriguez, Lucas Quiroz por Vitarelli Góngora y Gonzalo Schonfeld por Santiago Stecaldo

Amonestados: En el local Rolando Ricardone, Diego Sánchez Paredes En Unión: Franco Semino, Nicolás Guzmán

Expulsados: ’75 Ricardo Ricardone.

Completaron la zona el partido entre Sportivo Belgrano de San Francisco y Juventud Unida de Gualeguaychú, ganó el conjunto cordobés por tres a goles a dos y clasificó a la Primera Etapa por el segundo ascenso del Torneo Federal A.

La próxima fecha se juega el domingo 27, Unión recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Juventud de Gualeguaychú recibe a Boca Unidos de Corrientes. Libre Sportivo Belgrano