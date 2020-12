El Intendente visitó el Centro Territorial de Denuncias

A casi un mes de reabrir sus puertas, el CTD funciona como un espacio alternativo a la Comisaría local y brinda atención y orientación a la comunidad, recepcionando denuncias, ya sean relacionadas a hechos delictivos o contravenciones, garantizándole a vecinos y vecinas de la ciudad el acceso directo a la justicia.

Se puede recurrir a la dependencia, donde la o el damnificado será atendido por profesionales, que trabajan de forma articulada con los Centros de Orientación para víctimas de delitos y organizaciones relacionadas, o bien, contactarse vía telefónica al 03493 – 452686.

Denuncias y trámites que se pueden realizar:

• Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc).

• Siniestros de tránsito con lesionados.

• Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc).

• Constancia de declaración de domicilio.

• Constancia de supervivencia.

• Constancia por extravíos varios (DNI, tarjetas de crédito o débito, pasaporte, carnét, etc).