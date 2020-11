Plan de Acción Preventivo contra el Dengue

Es importante saber, que el Dengue, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Su transmisión y circulación se da cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona ya enferma y luego pica a otras, transmitiéndoles la enfermedad.



El contagio nunca es directo de una persona a otra, sin embargo, aunque es poco probable, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.



Por lo mencionado y teniendo en cuenta la lluvia caída durante el fin de semana, se solicita a toda la población, recurrir al descacharrado y tomar las medidas preventivas necesarias para mantener controlada la situación.



Prevención:

• Deshacerse de recipientes y objetos que no son de utilidad y acumulen agua. En caso de no poder desecharlo, darlo vuelta.

• Mantener tapados y limpios, aquellos recipientes de utilidad que contienen agua (Baldes, bebederos, entre otros).

• Limpiar frecuentemente canaletas, desagües y rejillas.

• Colocar espirales o tabletas contra mosquitos.

• Usar repelente diariamente



Síntomas:

Cansancio, fiebre, nauseas o vómitos, manchas en la piel, picazón o sangrado de nariz y/o encías.



Es importante mencionar que, ante síntomas, no hay que automedicarse. Consultar al médico para el tratamiento adecuado.