Comienza a funcionar el Centro Territorial de Denuncias

Los Centros Territoriales de Denuncias funcionan como un espacio alternativo a las comisarías y brindan atención, orientación a la comunidad y recepción de denuncias, relativas a hechos delictivos o contravenciones, garantizando a los vecinos el acceso directo a la justicia, ya que todas las denuncias o trámites que se realizan son enviados automáticamente, vía online, a las fiscalías correspondientes.

El Centro estará atendido por abogadas y abogados, que trabajan de forma coordinada con los Centros de Orientación para víctimas de delitos y otras organizaciones relacionadas, según corresponda.

Las denuncias y trámites que se pueden realizar son:

• Delitos contemplados en el Código Procesal Penal (homicidios, abuso de armas, lesiones, abandono de personas, robos, hurtos, etc).

• Siniestros de tránsito con lesionados.

• Presuntas contravenciones al Código Provincial de Faltas (contra la autoridad, la tranquilidad y el orden público, hechos de violencia en espectáculos deportivos, etc).

• Constancia de declaración de domicilio.

• Constancia de supervivencia.

• Constancia por extravíos varios (DNI, tarjetas de crédito o débito, pasaporte, carnét, etc).

Contacto: 03493 - 452686