Lifschitz: "Tenemos voluntad de aprobar el Presupuesto pero no acordamos con los superpoderes"

El exgobernador de la provincia y actual titular de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, destacó que el Frente Progresista tiene "voluntad" de aprobar el Presupuesto 2021 que el gobernador Omar Perotti ingresó a la Legislatura en los últimos días, aunque subrayó que el Frente Progresista no está "para nada de acuerdo con superpoderes".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Lifschitz fue consultado sobre varios aspectos y entre ellos si el Frente iba a acompañar el proyecto del Presupuesto 2021 presentado por el gobernador Omar Perotti en la Legislatura. Al respecto destacó que en su sector "hay voluntad" de aprobar la norma porque es "una herramienta siempre necesaria para cualquier gobierno y es razonable que después de un debate legislativo se pueda aprobar".



"En lo que estamos para nada de acuerdo - subrayó el exmandatario santafesino - es con superpoderes o con seguir prolongando emergencias en áreas que entendemos no tienen hoy situaciones particulares en materia de emergencia económica. Analizaremos muy bien el tema del endeudamiento, porque hoy pensar en endeudar en dólares a Santa Fe es un riesgo altísimo para una provincia que siempre ha tenido una cuota de deuda muy baja. Esos son los temas prioritarios y que se tenga en cuenta la inversión social, que es la que nosotros nos interesa más, como acciones en educación, salud, en políticas sociales, de niñez y juventud".

El extitular de la Casa Gris también indicó que la posibilidad de ser candidato a senador nacional no es "nada nuevo y que no estuviera dentro de las posibilidades" al tiempo que la posibilidad de eliminar las Paso "es un debate todavía apresurado", aunque no se mostró partidario de "modificar los regímenes electorales de golpe y frente a procesos electorales en marcha".

Acerca de cómo veía la marcha del gobierno de Omar Perotti, Lifschitz destacó que si bien la pandemia está dejando una marca en todos los gobiernos provinciales "lo importante es ponerse a trabajar en la cuestión social, en lo económica y en lo educativo. Son los temas que están explotando en la sociedad. Esa crisis recién está comenzando y de eso hay que ocuparse y debe ser prioridad".

Sobre las críticas del actual gobierno justicialista sobre la gran deuda que habían dejado su gestión, LIfschitz enfatizó que "la realidad mata cualquier relato y el hecho de que la provincia en medio de la pandemia y con caída de la recaudación en general, tenga más de 30 mil millones en plazo fijo está mostrando la fortaleza de las finanzas públicas y que en Santa Fe para nada había una situación de crisis ni un gran endeudamiento".

"Entregamos una caja prolija - amplió el exgobernador -, ordenada, con obras en marcha, con contratos vigentes. Estamos tranquilos en eso. Ahora es tiempo de que este gobierno ponga en marcha sus ideas y sus proyectos. Plata no le falta para poner la provincia en pie, como había prometido".

También LiIfschitz dejó su análisis acerca de la situación de la seguridad en la provincia, uno de los caballitos de batalla esgrimidos durante la campaña de Omar Perotti. Allí analizó que tiene "una mirada crítica porque los resultados no son buenos. Las fotos que nos va dando la realidad de la violencia en las distintas ciudades de Santas Fe no son buenas. Se ha roto una tendencia a la baja que tuvimos en los cuatro años de mi gestión en todos los índices delictivos, tanto en robos como en homicidios. Estamos en una espiral de ascenso de los índices delictivos y esto es preocupante. Por otro lado no veo un plan concreto del área a cargo del tema. Se puso mucho énfasis en las leyes de seguridad. Son leyes muy complejas, pero cuyo efecto, en el mejor de los casos, se verá en el mediano y largo plazo. Eso llevará años de implementación"