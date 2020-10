La Legislatura santafesina aprobó la paridad de género en los tres poderes del Estado

La aprobación de la ley de paridad de género por amplia mayoría en Diputados por parte del oficialismo frentista y los bloques de la oposición, con la excepción del bloque Somos Vida y Familia, estuvo precedida de febriles negociaciones entre parlamentarios de ambas cámaras legislativas que demoraron el inicio de las sesiones ordinarias. De tal forma la Legislatura logró cerrar al cabo de arduas negociaciones un ping pong legislativo que llevaba años sin definición en el Parlamento provincial.

Esta iniciativa, que hace cuatro meses había obtenido media sanción en la Cámara de Senadores, consagra la paridad de género para los cargos electivos y no electivos en los tres poderes del Estado santafesino, con una integración del 50% para hombres y mujeres.

La norma que también se hace extensiva a partidos políticos, asociaciones, consejos y colegios profesionales, comenzará a regir en las elecciones a concejales del año próximo en todas las municipalidades de la bota. Precisamente esta es una de las enmiendas introducidas por Diputados al proyecto aprobado originalmente en el Senado y que fue aceptado en su tránsito en segunda revisión por la Cámara alta.

La discusión del texto no estuvo exento de algunos bemoles, que incluso generaron la mayoría de las abstenciones en la votación en particular del proyecto. Como la omisión de la paridad en el caso de la dupla de candidatos para la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a.

Lionella Cattalini, legisladora socialista del bloque del Frente Progresista Cívico y Social, fundamentó al oficiar como miembro informante del dictamen aprobado por la Cámara baja que la ley de paridad de género logra perforar el techo establecido por la ley de cupos y puso en pie de igualdad a hombres y mujeres. “La paridad es necesaria porque las mujeres somos más del 50 por ciento de la población y esto hace justicia social poniéndonos como ciudadanas plenas de derechos con estas medidas que es definitiva y definitoria”, aseveró.

Además recordó Cattalini que “esta Cámara sancionó dos veces una ley de paridad, incluido un mensaje del entonces gobernador (Miguel) Lifschitz y siempre hemos encontrado una barrera en el Senado, pero eso hoy ha cambiado con esta ley que es un claro avance para que la provincia de Santa Fe sea paritaria, y que cristaliza nuestros derechos dejando atrás un sistema arcaico que predomina en la provincia de Santa Fe”.

Por la bancada justicialista la diputada Lucila De Ponti manifestó su “orgullo y privilegio” de haber votado la paridad para la Nación y para la provincia. “Recuerdo que cuando la votamos en el Congreso fue algo inesperado, porque les birlamos en el Orden del Día la posibilidad de colar el proyecto a nuestros colegas varones que tanto les cuesta resignar privilegios”. “Transformar a nuestra sociedad y hacerla más justa no es sólo para las mujeres, sino que marca un punto de inflexión para la Argentina y el mundo en el marco del movimiento de mujeres. Y Santa Fe no podía quedarse afuera y ser una de los ocho provincias argentinas que no tenía ley de paridad”, subrayó.