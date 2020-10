Espacio Compromiso: finalizó el ciclo de charlas para emprendedores

El espacio de trabajo Compromiso, del cual el diputado provincial Pablo Pinotti es uno de los principales referentes, llevó a cabo una serie de encuentros para emprendedores durante el mes de octubre junto al especialista en marketing digital José Aviazzi, de la ciudad de Rafaela.

“Fue una experiencia enriquecedora” resaltó Pinotti al finalizar el último encuentro: “Agradecer a José (Aviazzi) porque ha logrado interesar, interactuar, y que la gente diga presente en los 4 encuentros. Y que, durante las semanas, muchos estuvieron en las redes, a través del correo, viendo los videos de las charlas, etc. Muy agradecido a todos los que participaron”

El ciclo “Cómo Iniciar mi propio Negocio” se basó en cuatro encuentros gratuitos y virtuales a través de la plataforma Google Meet y se desarrollaron temas tales como emprendedorismo, marketing digital, herramientas para las ventas online, entre otros.

A su turno, Aviazzi agradeció al espacio Compromiso y remarcó “me siento muy bien de formar parte de este cambio de mentalidad sobre lo que requiere el nuevo consumidor. Una grata sorpresa de haberme encontrado con empresarios con negocios ya consagrados. Siento que existen esas ganas de estar a la vanguardia cada uno con su negocio. Está bueno ser ese canal que empuje ese progreso. Me alegró mucho participar en este tipo de charlas” remarcó el joven rafaelino

José Aviazzi tiene 29 años y nació en Rafaela, ciudad donde vive hoy. Durante 9 años trabajó en el mundo corporativo de las ventas, no sólo vendiendo sino también entrenando a otros vendedores. “En este proceso me di cuenta que la mayor cantidad de ventas ya no se hacían puerta a puerta. Desde entonces, me especializo en Marketing y ventas online” contó.

#COMPROMISO es un espacio de encuentro y participación, físico y virtual de Rafaela, Sunchales y la Región, orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores, basados en el trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemáticas de interés común.

Para los que están interesados en revivir las charlas: en el canal de Youtube de #Compromiso o las puede solicitar vía email: [email protected]