Análisis del nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra, disponible ya en Argentina

El Samsung Galaxy Note 20 se comercializará a patir de $104.999 y el Note 20 Ultra, a partir de $134.999. Y la compañía anunció que se lanzan con una promoción de Galaxy E-Voucher que el consumidor podrá canjear por distintos que van desde smartwatches y auriculares inalámbricos.

Análisis del Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Tuvimos oportunidad de probar el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra que se destaca por incoporar mejoras en la batería, procesador, display y lápiz óptico respecto de la edición del año pasado. A continuación, un análisis de este nuevo smartphone.



Diseño

Es un móvil con un display de 6,9 pulgadas Dynamic Amoled 2X, con resolución de 3088x1440 (496ppi). Esta pantalla ocupa casi la totalidad del frontal que casi no tiene marcos. Al igual que el Note 10 es un celular puro pantalla, con líneas curvas, en el cual hay un pequeño orificio en el medio para la cámara frontal.

Es un móvil con buen agarre pero no es precisamente delgado ni liviano: pesa 208 gramos y tiene un grosor de 8,1 milímetros. El panel con las lentes de la cámara sobresale un poco.









En el caso del Note 20 Ultra, la parte trasera es de cristal, los marcos son metálicos y los botones físicos, a diferencia de su antecesor, están en el lado derecho, en tanto que el lápiz óptico SPen se inserta en el costado izquierdo. Tal como otros modelos de la marca, carece de conector de audios mini jack. Cuenta con conector USB tipo C en la base, junto al cual están el micrófono y el parlante. La bandeja para la tarjeta SIM y para el micro SD se encuentra en el margen superior del móvil.

El lápiz S Pen

El puntero específico de los Note introduce alguna mejora con cada iteración, y en este caso se sigue la estela del año pasado con los gestos aéreos.

Al sacar el lapiz se activa automáticamente un menú de opciones, entre ellas crear, ver notas y traducir. Cuenta con la opción Smart select o selección inteligente que permite capturar un fragmento de la pantalla con tan solo pasar el lápiz. Luego se puede seleccionar el texto de esa selección o simplemente fijarla en el display.





El S Pen mejorado de la serie Galaxy Note 20 ofrece una mejor experiencia de escritura

Se puede escribir directamente en la pantalla, hacer dibujos en realidad aumentada o mensajes animados, tal como en el Note 10.

Esta versión también ofrece la opción de navegar con gestos. Se desplaza a distancia de la pantalla y de ese modo se puede activar la cámara, reproducir un video o lo que se desee. Las funciones se asignan desde el menú de configuración correspondiente al lápiz óptico

La nueva función de gestos y control facilita la navegación, independientemente de la aplicación que se esté utilizando. Por ejemplo, si se desea volver a la pantalla de inicio, simplemente se debe hacer clic en la parte superior de la pantalla con el S Pen y arrastrarlo hacia la parte inferior.

La distancia operativa del S Pen se extiende aproximadamente 10 metros desde el dispositivo en espacios abiertos. El rango de control puede variar según el entorno y otros factores.

La pantalla



Como ya se mecnionó se trata de un display de 6,9 pulgadas Dynamic Amoled con resolución de 3.088 x 1.440 píxeles y una densidad de 496 píxeles. El Note 20 Ultra ofrece tasa de refresco de hasta 120 Hz algo que también está presente en la línea S 10.

Se puede optar por esta opción desde el menú de Ajustes dentro de la opción Fluidez de Movimientos. Allí se puede optar por la opción estándar que usa una actualización de frecuencia de 60 Hz para prologar la duración de la batería o bien es posible elegir el modo Adaptable que ajusta automáticamente la frecuencia de pantalla hasta 120 Hz para otorgarle mayor fluidez a los videos y otros contenidos animados.





El modo Adaptable que ajusta automáticamente la frecuencia de pantalla hasta 120 Hz para otorgarle mayor fluidez a los videos y otros contenidos animados.

El sistema identificará automáticamente si es necesario o conveniente usar los 120 Hz y cuando no lo sea porque, por ejemplo, se está visualizando una imagen estática entonces la tasa de refresco disminuirá. Esto apunta también a reducir el consumo energético innecesario.

Cabe señalar que la opción de 60 Hz permite utilizar la resolución de pantalla al máximo, en tanto que la opción de tasa de refresco variable se pueden emplear solo con la resolución Full HD+.

Dentro de la app pantalla tambien es posible ajustar el nivel del brillo, el tamaño y estilo de fuente, así como la pantalla Edge donde se pueden incorporar diferentes accesos a apps. También cuenta con el modo oscuro, algo que ya viene disponible en ediciones anteriores.



Las cámaras



El Samsung Galaxy Note 20 Ultra cuenta con cuatro cámaras traseras y una frontal.



El Samsung Galaxy Note 20 Ultra cuenta con 5 cámaras: una frontal y cuatro traseras. La cámara frontal es de 10MP, Pixel Dual AF, con tamaño del Pixel de 1,22μm. FOV: 80˚ y F.No (apertura): F2,2

En cuanto a las cuatro cámaras traseras, las características son las siguientes:

1) Cámara Ultra Wide de 12MP con tamaño del píxel: 1,4μm. FOV: 120˚. F.No (apertura): F2,2

2) Cámara gran angular de 108MP, PDAF, OIS, con tamaño del pixel: 0,8μm. FOV: 79˚. F.No (apertura): F1,8, Tamaño del sensor de imagen 1/1,33″

3) Cámara teleobjetivo de 12MP con tamaño del pixel: 1,0μm. FOV: 20˚. F.No (apertura): F3,0. Sensor Láser AF

4) Ultra Zoom: Zoom óptico de 5x y Zoom de super resolución hasta 50x. Ya no se ofrece la opción de 100 X que está disponible en el S10 Ultra.

Cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS). El zoom óptico híbrido del Galaxy Note20 combina un sensor de imagen de alta resolución y una lente. El zoom de súper resolución incluye zoom digital, lo que puede causar cierto deterioro de la imagen.





La app de la cámara ofrece varias opciones como enfoque dinámico y ajustes para usarla en modo profesional



La app de la cámara ofrece una gama de opciones interesante y que ya están disponibles en ediciones anteriores de Samusng. Dentro de estas alternativas se destaca el modo noche que permite capturar con nitidez diferentes escenas cuadno uno se encuentra en entornos con poca luz.

También está la función HDR, el autocofo con seguimiento y la opción de enfoque dinámico tanto para fotos como para videos. Este enfoque dinámico permite hacer imágenes y clips con fondo desenfocado o efecto bokeh. Es posible ajustar el nivel de desenfoque y el tipo de efecto que se le quiere dar a esta herramienta.

Otra función interesantes es la de Captura única que al activarla el móvil saca diferentes fotos y videos de manera automática y luego edita el contenido con haciendo uso de diferentes recortes y filtros.

El modo profesional, tanto para la función foto como video, es muy completo ya que ofrece manejar diferentes funciones como el ISO o el balance de blancos entre otras alternativas. En cuanto al video cuenta con resolución 8 K y se puede grabar en formato 21:9 o 16:9 en esta resolución, también se puede optar por grabar a 120 ps en resolución Full HD. En modo frontal es posible grabar en hasta 4 K.





El Samsung Galaxy Note 20 viene en dos versiones: base, con display de 6,7 pulgadas y Ultra, con display de 6,9 pulgadas (EFE/Samsung) .



La capa de personalización del software

El móvil cuenta con Android 10 y la capa de personalización de software One UI 2.5. Esta versión, así como la edición anterior, tiene herramientas como bienestar digital para poder ver cuánto tiempo permanencemos conectados a cada una de las apps, así como control parental y la herramienta Game Booster que se activa cuando se juegan videojuegos.

Esta herramienta analiza datos sobre la temperatura y la memoria para ajustar automáticamente la configuración del móvil con el objetivo de optimizar la experiencia. Game Booster también permite ocultar las notificaciones, desactivar Bixby y el panel Edge con el objetivo de que el usuario se concentre mientras juega.



Samsung Notes

Uno de los puntos destacados es la mejora en la aplicación Samsung Notes que, para facilitar la captura y edición de contenido en el smartphone, presenta capacidades de guardado automático y sincronización, de modo tal que no se pierda información en el camino.

Esta app convierte automáticamente la escritura desordenada en caligrafía legible; y permite hacer comentarios, así como resaltar información en PDF o PowerPoint. Se incorporó, también, la nueva opción para grabar audios mientras se toman notas, permitiéndole al usuario tocar una palabra en las notas para ir a ese momento en la grabación. Además, el usuario podrá mantener todo organizado con una nueva administración de carpetas para que el contenido se más fácil de encontrar.





El zoom óptico híbrido del Galaxy Note20 combina un sensor de imagen de alta resolución y una lente.



Samsung Dex



Samsung DeX permite reflejar la pantalla del smartphone en la computadora, lo cual puede resultar de utilidad para quienes se sientan más cómodos administrando distintos servicios del móvil desde una pantalla más grande.

El sistema funciona con Windows como con Mac. Para usar esta herramienta sólo basta con conectar el móvil a la computadora con un cable, y tener la app DeX la instalada en el equipo. La app se puede descargar desde aquí.

Una de las novedades es que por primera vez, con Samsung DeX, la serie Galaxy Note20 se podrá conectar a un Smart TV. El usuario podrá administrar dos pantallas simultáneamente con el Galaxy Note20 y una pantalla de TV, para que pueda enviar mensajes de texto mientras juega o interactúa, en tiempo real, en las redes sociales.





Viene en colores con acabado metálico.



Procesador, memoria y batería

Cuenta con un procesador de ocho núcleos de 7nm 64-bit, 8GB de RAM (LPDDR5) con 256GB y memoria expandible. Es un modelo de SIM dual (ranura SIM híbrida): una Nano SIM y E-SIM o una ranura MicroSD (hasta 1 TB)

La batería es de 4.500 mAH. Ofrece carga rápida certificada por USB PD 3.0 (PPS) para carga por cable (compatible con AFC y QC2.0). Además, cuenta con velocidades de carga inalámbricas mejoradas con Fast Wireless Charging 2.0. El cargador inalámbrico se vende por separado.

Al igual que su antecesor ofrece carga inversa o wireless Power Share, es decir que basta con apoyar otro dispositivo Samsung en la parte trasera del móvil para que se cargue la batería.

Tiene Resistencia al agua IP 68. Esto se basa en condiciones de prueba para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce por hasta 30 minutos.

Cuenta sensor ultrasónico de huellas dactilares, acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad y de luz ambiental. Tiene NFC, Bluetooth y el software es Android 10

Viene con parlantes estéreo y sonido de auriculares de AKG y ofrece sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluido).



Conclusión

Se destaca la pantalla con la posibilidad de ajustar automáticamente la tasa de refresco según la necesidad de uso del usuario, el lápiz óptico con herramientas que apuntan a facilitar la interacción con el móvil y optimizar la productividad.

La cámara es otro de los puntos fuertes de este smartphone por su desempeño en modo automático así como por las múltiples opciones que ofrece en el modo profesional.

En cuanto al diseño, tiene una estética elegante y buen agarre pero no es un móvil que se cacaterice por ser pequeño o liviano