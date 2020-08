Marotti: "Espero que el proyecto de Pullaro no se transforme en una iniciativa de buenas intenciones"

El gobierno provincial otorga un beneficio económico a Aguas Santafesinas S.A. para subvencionar la tarifa de los usuarios en municipios y comunas donde presta el servicio. Ese mismo beneficio no los perciben las cooperativas que brindan la prestación en localidades donde la empresa no lo hace. Esto pone en clara desventaja a aquellos santafesinos y santafesinas que viven en localidades en donde ASSA no llega y el servicio es prestado por el cooperativismo, ya que estas últimas no pueden absorber el costo y se traslada al consumidor.

Cristian Marotti, gerente de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales afirma que es "una inequidad que viene de larga data. Y si bien la problemática ha vuelto a la superficie por el proyecto de ley presentado por el diputado radical Maximiliano Pullaro donde pide crear un Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios, los reclamos de las cooperativas y prestadores que no están bajo el paraguas de ASSA (más de 300) han sido formalizados en diferentes gestiones provinciales sin éxito alguno".

Marotti habla de números concretos para visibilizar como los santafesinos aportan involuntariamente con sus impuestos a Aguas Santafesinas que provee agua potable y desagües cloacales en tan solo quince ciudades de la Provincia de Santa Fe: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Rufino, Cañada de Gómez, Firmat, Casilda, Funes, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Gálvez, Esperanza y Reconquista. "Las cifras son elocuentes. La provincia derivó 1470 millones de pesos hacia ASSA, una empresa que tiene serias deficiencias como la falta de medidores domiciliarios en un gran porcentaje de la masa de usuarios. La asignación por usuario domiciliario es muy alta, de 30 metros cúbicos mensuales cuando el promedio en nuestra ciudad está entre los 5 y 10 m3. Mientras en Sunchales arrancamos con una escala de 0 a 2 m3, ASSA comienza con una de 0 a 22 m3. Además, quienes no tinen medidores pagan un monto fijo por metro cuadrado del terreno en el que residen que está muy por debajo de cualquier prestador de otras localidades".

La iniciativa presentada por el ex ministro de Seguridad de la gestión provincial de Miguel Lifschitz, establece un mecanismo compensatorio de los aportes que el Estado Provincial destina a la empresa Aguas Santafesinas; hacia las Cooperativas de Servicios y Municipios y Comunas, prestatarias de los servicios públicos de agua potable por red y/o desagües cloacales.



El Fondo de Equiparación de Servicios Sanitarios estará integrado por una partida presupuestaria anual equivalente al 69,2% sobre el aporte del Tesoro Provincial, que se asigne a Aguas Santafesinas (Assa) en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. Todo aporte extraordinario equivalentes al 69,2% según la formula instituida, que por ajuste, actualización o asignación específica se otorgue a Assa por sobre la partida presupuestaria prescripta en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del anterior inciso, estableciéndose expresamente la previsión presente en la misma norma.

El porcentaje establecido surge de la relación de cantidad de habitantes de localidades por fuera del área concesionada por sobre los del área prestada por Assa; y será por la autoridad de aplicación como consecuencia de los cálculos resultantes de los datos actualizados que arrojen los nuevos censos nacionales de población. Los recursos del Fess se asignarán como Aportes No Reintegrables.

Marotti celebra este nuevo proyecto pero se muestra bastante escéptico: "Yo las califico a estas propuestas como buenas intenciones porque en todos estos años que han transcurrido hemos reclamado a los gobiernos provinciales de diferentes color político para que de alguna manera se solucione esta inequidad y nunca hemos tenido una respuesta concreta. También hemos hecho innumerables gestiones por el costo de uno de nuestros principales insumos como es la energía eléctrica donde no tenemos ninguna bonificación. Por eso creo que las autoridades ejecutivas y legislativas tienen que ponerse los pantalones y aprobar un proyecto de esta característica u otra iniciativa que permita corregir esta desigualdad para que no haya santafesinos de primera y de segunda en un servicio público vital como es el agua potable".