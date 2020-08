Vitaloni: "El virus es muchísimo menos agresivo que la maldad de la gente"

El miércoles 29 de julio prácticamente todo el departamentos Castellanos se vio movilizado por un caso de Covid-19 en la localidad de Ataliva. De allí en más, crecieron las versiones y se fueron despertando distintas voces, inclusive la del jefe de Epidemiología de la Región, Roberto Vitaloni, quien confirmaba que existía un positivo.

Pero en la jornada del jueves se comenzó a hablar de un «segundo hisopado» al paciente, que finalmente terminó dando negativo casi en la madrugada de este viernes. Entonces: ¿Qué fue lo que pasó? «Nosotros tuvimos a un señor que fue a hacerse una cirugía a Rosario, al que se le hizo un test rápido, que no tiene validación de diagnóstico. Simplemente es orientativo y eso disparó una andanada de ‘pseudo periodistas’ y de chismes donde involucraron con nombre y apellidos a un montón de gente. Lo que se dijo ayer hoy ya no se repara», comenzó explicando el exdirector del Hospital Jaime Ferré de nuestra ciudad.

Vitaloni, en declaraciones a Radio Universidad / CASTELLANOS, recordó que ese primer análisis permitió que se realice un hisopado, que es la verdadera prueba, que dio negativo. «Pero no nos dieron tiempo a procesar las muestras que ya habían crucificado a todos», dijo el funcionario, refiriéndose a la ola de rumores que rápidamente ganó la calle. Agregó que «es tanta la presión social que nos hacen hablar antes de lo tenemos que hablar. De este caso nunca se tuvo que haber hablado, debió quedar reservado en secreto médico y de última podríamos estar hablando hoy tranquilos, y yo contándolo como si fuera una anécdota», destacó Vitaloni.

Recordemos que fue el mismo Ministerio de la Salud de la Provincia quién confirmó este caso «como positivo», en una localidad que no llega a los 2 mil habitantes.

«Todo es muy duro, doloroso, la agresión que recibió el señor remisero, el pobre señor de Ataliva que estaba involucrado», continuó Vitaloni y argumentó: «Acá estamos destruyendo gente con todo esto, y creo que el virus es muchísimo menos agresivo que la maldad de la gente. Anoche, cuando se conoció el resultado, me dieron ganas de agarrar el auto e ir a saludar a Ataliva a este muchacho y pedirle perdón en nombre de toda la sociedad. Esta sociedad lo condenó antes de que pasara algo», finalizó.

«Sigo pensando en la persona»

Al inicio de la pandemia, el Dr. Vitaloni mencionó que la crisis «nos iba a hacer más personas, que íbamos a valorar otras cosas». Casi entre risas, Vitaloni dijo que «soy un idiota, porque sigo pensando en la persona. Igualmente estamos a tiempo de sacar cosas positivas, en el medio pasan cosas buenas, pero no son noticias. Nadie lo va a hacer, pero, me gustaría que toda esa gente que graba audios, que tuvieron tiempo, ¿por qué no lo dedican en ayudar a la gente? Porque hay que tener tiempo para ser malos y a la vez agredir. Hoy, me gustaría imaginármelos haciendo un auto examen y marcando lo mal que se han equivocado», destacó algo enojado el responsable de Epidemiología de la Región, pidiendo que se valoren otras cosas.