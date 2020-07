Residentes del Complejo ProCreAr reclaman por graves deficiencias en las unidades habitacionales

UFP 68, Torre N° 2, Manzana 591, Primer piso Icasuriaga Luciana – Gariboldi Mariano – Juana Manzo 436 1-A.

Esta unidad fue entregada el 31/12 de 2018, (en ese acto los vecinos y la representante del banco hipotecario se acercan a la unidad y la revisaron haciendo una lista de los detalles a corregir, que aun al día de hoy algunas de ellas no se han arreglado empeorándose o emparchado).

Los vecinos se mudan al complejo, hoy a un año y medio de la entrega de la unidad se encuentra destruida no por el mal uso sino por fallas en la construcción, malas terminaciones, falta de material o mano de obra mal realizada.

Los pisos se levantaron en varias partes de la unidad, que anteriormente en uno de los dormitorios y el baño principal se han arreglado, en los cuales el arreglo no duró mucho tiempo porque los cerámicos se aflojaron nuevamente y/o levantaron y quebraron, en otros lugares se encuentran de la misma forma.

Además, últimamente el baño chico de la unidad de arriba presenta un caño roto el cual filtra el agua del mismo y arruinó el cielo-raso (esto en su momento había sido arreglado pero como se deja constar tampoco tuvo buenos resultados) además, en lugares hay manchas de humedad y rajaduras en cielo rasos y paredes.

Hay rajaduras bastante significativas en las paredes en donde apoyan los pasillos de ingreso a los departamentos.





UFP 67, Torre N° 2, Manzana 591, Planta Baja – Ferrero Gustavo Juana Manzo 436 PB-A

La unidad posee manchas de humedad en varias de las paredes, cerámicos flojos y rajaduras en varios lugares.







UFP 82, Torre N° 2, Manzana 591 Vivas Marta Liniers 979 P.B._ B

La unidad posee manchas de humedad en varias de las paredes y cielorrasos, cerámicos flojos y rajaduras en varios lugares en esta unidad falta el calefactor.





UFP 93, Torre N° 2, Manzana 591 Demichelis, Oriana J. Lanteri 465 PBA

La unidad tiene ventanas con filtraciones, manchas de humedad en varias de las paredes, cerámicos flojos y rajaduras en varios lugares, bañera pinchada.







UFP 83, Torre N° 2, Manzana 591 Dure Gabriel Alejandro

Principales problemas: pisos levantados, algunos huecos. En cualquier momento se levantan. Dormitorio sur filtra agua debajo de la ventana. Cocina pared con humedad, y humedad en el bajo mesada.







UFP 63, Torre N° 2, Manzana 591 Pandavenes

En la unidad se me levantaron cerámicas, tiene muchas cerámicas huecas, filtraciones de agua por la ventana del dormitorio, humedad en la pared del dormitorio no anda el portero eléctrico y las luces de emergencia de las escaleras.







Unidad 58 Manzana 591 – Till Matías – Pueyrredón 923 PBB

Rajadura de pared Norte y Sur del comedor (desde el piso al techo) – Ingreso de agua por la ventana de la habitación norte (Filtra por la abertura). – Puerta ventana del comedor, no funcionan las “ruedas” – Perdida de agua por la parte inferior de bañera, la humedad ya rompió la cajonera de la cocina. -Caja de servicios mal empotrada (Se tuvo que romper alrededor la placa) – Rajadura de techo de espacio semi cubierto. – Baldosas huecas en varios sectores del Dto.

Unidad 59, Manzana 591 Colombo Mariela – Pueyrredón 923 P1B

Humedad en la pared en una de las habitaciones. Entra agua cuando llueve, en la otra habitación está hundido en durlock un pedacito, donde va el ropero, sin luz en el pasillo.







Unidad 57- Pueyrredón 977 – Jose Barrera

Falta de portero eléctrico – No anda el timbre. -15 cerámicos huecos. -Terminar de colocar la llave del automático en el tanque de agua -Se encuentra un motor de bomba tirado en el suelo sin colocar. -Colocar el pico al calefactor y canilla de la ducha pierde agua.

Unidad 59 Pueyrredón 923 PBA: No funciona el calefón -Se salen la toma corriente

Rajadura de pared exterior Sur a la entrada del departamento. – Ingreso de agua por la ventana de la habitación Este (Filtra por la abertura). – Humedad en el dormitorio Este, pared lindante al sector de la bañera. – No funciona el portero eléctrico. – No funciona el timbre de la casa. – Pérdida de agua en pileta de la cocina, la humedad ya agarró el bajo mesada. 12 – Baldosas huecas en varios sectores del Dto. (Baño y ante baño, cocina, dormitorios). – La bomba de agua sumergible no funciona y no hay agua en el inodoro. (Reclamado al administrador el 20/04 y el 1° de julio.) – Rajaduras menores en dormitorios. Además, se cayó el techo en el pasillo de ingreso el 29/02, se envió reclamo al administrador con fotos el 04/03, no hubo respuesta aún.

UFP 94, Torre N° 2, Manzana 591 Pamater, Roxana J. Lanteri 465 1ª

Filtrado importante de agua ventana living Sur. Pared debajo ventana living Sur con humedad por filtración, afectando cerámicas y zócalos. (poniéndose negros por la filtración de humedad). Cerámicas flojas y partidas en cocina comedor y pasillo. Cerámicas flojas y huecas en balcón exterior sobre calle J. Lanteri. Rajadura de pared ingreso a la unidad. Rajadura de pared desde el piso al techo final del pasillo. Ingreso de agua por la ventana de la habitación Oeste (Filtra por la abertura). Humedad en pared Este, por filtración en las aberturas. Instalación eléctrica debajo de la canilla de agua (espacio destinado a lavarropas). No se puede abrir tapa de inodoro por falta de espacio entre el asiento y la mochila, en baño pequeño.  Azulejos flojos y huecos, baño pequeño. Cocina problema con el horno. (no salta la válvula de seguridad y no queda prendido, o se apaga)

UFP 81, Manzana 591 – González, Débora – Liniers 922 2A

Filtración de humedad, no funcionan los porteros y la luz del pasillo que va al departamento.







Unidad 86, Manzana 591 – Castillo Ubaldo Luis – Liniers 978 2A

Mayor problema, ingreso de paloma sobre el techo en el que aparentemente están haciendo nidos, a la altura de los dormitorios. Grieta en pared sobre ventanas al Sur. Cerámicas flojas en cocina y comedor. Humedad en baño y placa del techo del baño.







Unidad 88, Manzana 591 – Soleri Martín Julieta -Lanteri 465 2B

Abertura mal empotrada, se está rajando toda la pared. Grieta pared pasillo exterior de la casa, lado interno.





Unidad 61, Manzana 591 – Sandobal Rolando – Pueyrredón 923 PBA

Cables del portero. Rajadura en pared. Cerámicos flojos y partidos.

Complejo 2: Manzana 592 Julieta Lanteri 466

No está instalado el portero. · Colocar y sellar las tapas de los tanques, además de realizar limpieza del tanque de agua. Habilitar SUM complejo 2. Realizar limpieza general del SUM. Instalar luminaria Departamento 1-B (Cristian Giovannini). Se levantó parte de las cerámicas en comedor, balcón que da al patio interno y una de las piezas. La ventana del baño no cierra bien. -Las ventanas de las piezas no traban.

Unidad 14 – Julieta Lanteri 436 1 A – Crespin Vanesa

No funciona el portero. Portón de entrada no se abre con la llave desde afuera. Calefactor humea adentro y afuera manchando paredes. Rajadura en la pared contra el marco de la puerta de entrada. Cerámicas huecas distribuidas en todo el depto. Cerámicas rotas, levantadas y flojas en ambos balcones. Presión de gas en cocina y calefón con dificultad.

PROBLEMAS GENERALES

Torre de Escaleras 1- Pueyrredón y Manzo.

Cubrir bombas descubiertas (Ya que cuando llueve se mojan), por la bajada del agua por la escalera. Verificar, colocar y sellar las tapas de los tanques.

Torre de escaleras 2: Manzo 436.

No funciona el portero. Reja mal soldada (A punto de caer).

Torre de escalera 4 Liniers 922

No funciona el portero

No funcionan los automáticos de los tanques.

Torre de escalera Julieta Lanteri 465

Global: Cambio de focos LED en artefactos vivara y plafones. (2 focos para Vivara y 22 para los plafones del pasillo de los deptos. que se encuentran ocupados). Servicio mensual de limpieza de desagües de las torres que se encuentran habilitadas. Colocación de canaleta desagüe en los balcones. · Matafuegos con cargas vencida. Colocar malla sima por el ingreso de palomas a los tanques, medidores y caños. Proyecto para realizar estructura de cochera semi cubierta. (Lona). Se encuentra roto el portón Norte.

Comentarios: Validar el proyecto y verificar la falta de los supuestos asadores que figuran en los planos individuales.

