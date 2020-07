ATILRA realiza hoy un paro total de actividades

A continuación, transcribimos íntegramente el comunicado dee ATILRA:

"El aumento otorgado por las cámaras empresarias durante este año 2020 fue de un 2 % para recién equiparar la inflación del año 2018 y un 53,8 % ¡Pero para compensar la inflación del año 2019!; año en el que el aumento promedio de los lácteos se ubicó por encima del 90 %.

El «chamuyo» de los industriales se contradice con los datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la que afirma que por el efecto cuarentena el consumo per cápita de lácteos creció casi 57 litros (56,9 exactamente) entre enero y abril del presente año.

Por otro lado, el precio internacional de la leche en polvo subió un 14 % respecto al valor del mes de junio ubicándose por arriba de los U$S 3200 la tonelada. (Subasta del GDT realizada el pasado martes 7 de julio).

Otro dato. Los representantes de las cámaras industriales del sector se quejan de que las y los trabajadores han tomado la decisión de no hacer horas extras, ni trabajar los francos durante los días jueves, viernes, sábado y domingo; algo que debería ser absolutamente normal y natural, ¿o será que para ellos «la peonada» no debería descansar? ¿Qué sentido tiene hacerles realizar horas extras o hacerles trabajar los francos si dicen que no se vende?

Otra cámara expresa que «Atilra ha decidido pedirle a los trabajadores abstenerse de trabajar y realizar horas extras?»; la desorientación es total, ¡ATILRA SON LXS TRABAJADORXS!. Lxs mismxs trabajadorxs que a través de sus representantes directos, lxs delegadxs obreros, le han solicitado a este Consejo Directivo Nacional, por nota y con firmas de más de 400 delegadxs de base, que arbitremos las medidas de fuerza conducentes para lograr la justa recomposición de sus salarios.

Atento a lo expuesto y en virtud que no obstante los reclamos efectuados durante el largo semestre de este año transcurrido las cámaras no han accedido a satisfacer el justo reclamo de sus trabajadoras y trabajadores. Es por ello que de acuerdo al mandato conferido por las y los compañeros lácteos de Argentina y en un todo de acuerdo a esa responsabilidad que nunca dejamos de honrar, cumplimos en comunicar que se ha determinado:

º La realización de un paro total de actividades de veinticuatro horas, sin guardias, las que estarán a cargo del empleador, comenzando el mismo a partir de las cero horas del día lunes 13 del cte. mes de julio, finalizando a la hora 24 de ese mismo día.

A efectos de que no haya ningún riesgo de pérdida de materia prima, esto significa que no se tire leche, y en virtud de que a las trabajadoras y a los trabajadores se nos descontarán de nuestros haberes la jornada de trabajo, presentismo, etc., ofrecemos al sector empresario lo siguiente:

º A sabiendas de la pérdida remunerativa que sufriremos con la medida de fuerza, nos comprometemos, no obstante esa pérdida de la que seremos objeto, a recibir y procesar la materia prima del día y que esa leche procesada y/o los productos que con esa materia prima se industrialicen, sea donada a distintas entidades de bien público para que desde esas reparticiones u organismos se disponga de la misma para asistir a los sectores más castigados y vulnerables de nuestra sociedad y así paliar en parte las vicisitudes nutricionales que sufre gran parte de la niñez de nuestro país.

º El compromiso que aquí asumimos lo mantendremos siempre y cuando el sector empresario se comprometa a donar esa leche y/o productos a aquellos hogares de niñez desprotegida.

Como el sector empresario ahorrará en salarios, será una manera de socializar parte de las pérdidas entre industriales y trabajadorxs sin afectar al productor tambero y beneficiando al sector más carenciado de la Argentina.

Sería una contribución solidaria que las y los trabajadores lecheros del país estamos dispuestos a realizar, esperando contar con el acompañamiento del sector empresario.

Un fraternal abrazo".

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL