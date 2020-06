Solicitan información sobre el funcionamiento del Banco Social de Materiales en Desuso

La iniciativa fue presentada por las concejalas María Alejandra Bugnon de Porporatto y Andrea Ochat, junto al edil Horacio Bertoglio.

“Este pedido se relaciona a la marcha que está teniendo la Ordenanza de la concejala Ochat, autora del proyecto, que nos parece importante en este escenario de pandemia, con todo su correlato económico que se suma a una situación de crisis y de necesidad habitacional ya instalada desde hace años en la ciudad. Por eso la pertinencia en su momento, en 2017, de aprobación de la iniciativa que creó el banco social de materiales en desuso, para así atender y vincular a quienes tengan materiales y aquellos que los necesitan para mejoras edilicias y por otro lado para fortalecer lo establecido en el artículo Nº 14 bis de nuestra Constitución, de derecho de acceso a una vivienda digna”, expresó el concejal Bertoglio a la hora de la fundamentación.

Por su parte, la concejala Ochat afirmó: “Entendemos el paso del tiempo y la necesaria adaptación a las diferentes situaciones por las que atraviesa la sociedad y hoy la adaptación al distanciamiento social, lo cual ha hecho que se utilicen tal vez nuevas formas. En ese marco he consultado y se está llevando a cabo de manera más particular. Me parece sumamente importante que podamos conocer cómo se está llevando a cabo y cuáles son los resultados”.

Texto completo de la Ordenanza “Banco Social de Materiales en Desuso”: https://bit.ly/37Rihbt