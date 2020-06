Banderazo: ¿A quién sirven cuando alzan las banderas?

Como si no tuviéramos bastante con la pandemia, la cuarentena y el desastre económico que dejó la gestión Cambiemos.

Aclaremos algo que es fundamental para empezar a pensar juntos: el ESTADO, no es el gobierno. El Estado somos todos/todas/todes. Por lo tanto, una empresa que es o pasa a ser del Estado, es nuestra.

Vamos ahora a la expropiación. La expropiación es un medio LEGAL y CONSTITUCIONAL por el cual el Estado logra la apropiación y/o transferencia de un bien, por razones de utilidad pública, mediante el pago de una justa indemnización.

Por ejemplo: cuando se hizo la ruta 34, el Estado expropió a sus dueños la porción de campos que fue necesario para su trazado. ¿Era útil? Sí. ¿Se siguió el proceso correspondiente? Sí. ¿Se indemnizó a los dueños? Sí. ¿Continuó el Estado Nacional expropiando terrenos a los dueños o a otros a partir de ese momento? NO.

¿Usted no recuerda nada de eso porque no había nacido? OK vengamos más cerca: "Un tramo de la ruta Nacional 34 se va a transformar en autopista ( todos lo queremos y no vemos la hora). Significa que el Estado deberá reanudar los procesos de expropiación y pedidos de permiso de paso, ya que para la construcción de colectoras y puentes de vinculación entre las calzadas principales se requieren más espacios de los disponibles actualmente". (el entrecomillado salió publicado en Sunchales Dìa por Dìa el 23/10/2018) ¿Usted recuerda un banderazo??. NO!! porque no hubo..

Ahora bien, la empresa Vicentín había presentado quiebra. Y esto es fundamental tenerlo presente porque lo que el Estado estaría expropiando no es una empresa en el esplendor de su desarrollo productivo. Es una empresa quebrada. Y mire este otro detalle: es una empresa quebrada que le debe a la Cooperativa Agrícola Ganadera de Sunchales $103.816.604,95 ; y que la deuda total con empresas de la región es de un poco más de 250 millones (datos publicados en El Eco de Sunchales del 12/6/2020). Así que tenemos que preguntar: ¿en serio van a salir a defender “la propiedad” de una empresa que declaró quiebra y estafó a productores, que son también trabajadores de la localidad?

Guau!… Se puede ser opositor/a de un gobierno, se puede tener otro proyecto de país…. pero defendiendo a gente así?? Y en contra de los intereses de nuestros vecinos?? De nuevo: guau!….(para evitar adjetivos subidos de tono).

Sigamos. Usted se preguntará ¿y cuál es la utilidad pública entonces, si es una empresa quebrada?

Mencionaremos sólo dos: 1) Se conservan los puestos de trabajo.En una sociedad como Sunchales, sabemos el valor que esto tiene. ¿Cuántos puestos de trabajo directos e indirectos se vienen perdiendo desde la última crisis de la fábrica SanCor? Sabemos también de la incertidumbre y de la angustia de cobrar el sueldo en cuotas, atrasado y hasta en especies. ¿cómo hubiera sido para nuestra comunidad tener una posibilidad así, y conservar los puestos de trabajo directos y los indirectos? ¿Usted sabe que todos los trabajadores y sindicatos de todas las ramas (pequeños agricultores, cooperativas, acopiadores, proveedores, obreros, transportistas, administrativos, etc) que se desprenden de la actividad de esa aceitera se declararon a favor de la iniciativa del Presidente?

2) El Estado (acuérdese que el Estado somos todos) se reserva para sí la posibilidad de manejar una empresa estratégica en el mercado alimentario argentino y en la exportación de granos. Y sería uno de los principales proveedores en la formación de los precios de los alimentos. Por eso decimos que ingresaríamos en el terreno de la SOBERANíA ALIMENTARIA ; porque ,entre otras cosas, pagaríamos por nuestro alimento en pesos y no a valor dólar como lo venimos haciendo. (¿entiende por qué la plata no alcanza para nada en el súper?). Bueno, con soberanía alimentaria eso se podría revertir.

En síntesis, el Estado (todos nosotros) pone a la empresa en resguardo de los productores y trabajadores, para que se ponga en funcionamiento y gestione ya con capitales nacionales y mixtos públicos y privados . Tratándose de una de las principales empresas alimentarias,las ventajas pueden ser enormes, hasta ahora solamente se regulaba en temas hidrocarburíferos (petróleo, gas) y hoy estamos entrando en este sector en defensa del Estado y los productores. Por eso, entre otras cosas , se llama RESCATE; y es un procedimiento que se está dando en Alemania, Italia, Francia...en fin en el dichoso “primer mundo” que tanto nos hacen mirar para algunas cosas.

Con todo lo dicho hasta acá: ¿A usted le va quedando claro lo que estarían defendiendo los organizadores del banderazo? O sea, ¿ le va quedando claro por qué intentan dividir, confundir y asustar?

Iniciamos este texto mencionando a Manuel Belgrano. Y resulta que Belgrano ya en 1810 proponía, por ejemplo la enfiteusis. Que no es otra cosa que (sí, adivinó) expropiar tierras para entregarlas en propiedad a quienes sí las pusieran a producir. Y si lee con atención sus propias palabras, notará la importancia que le daba a lo público por sobre lo privado y al bienestar general sobre el individual.

Dice Belgrano:

“El origen de las grandes propiedades de los terrenos entre nosotros se debe al repartimiento que se hizo al fundarse los pueblos, y eso llevó a que la tierra se concentre en pocas manos y quede improductiva. (…) Se deja ver cuán importante sería que se obligase a sus poseedores, no a darlas en arrendamiento, sino en enfiteusis a los labradores, (…) para que se apegasen a ellas, y trabajasen como en cosa propia (…) Pero todavía hay más; se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían plantaciones por los propietarios; y mucho más se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas, y están colinderas con nuestras poblaciones de campaña… Cualesquiera pues de estos medios que adoptemos, las ventajas son indecibles para la causa pública. Esto interesa a la Nación, al Gobierno, y aun a los mismos particulares: en una palabra es un beneficio general. “

Fuente: Correo de Comercio, Nº 17, 23 de junio de 1810, en Correo de Comercio, Tomo I, Buenos Aires, Real imprenta de niños expósitos, 1810, págs. 130-136.

Finalmente, a los organizadores del banderazo en el Día de la Bandera: ¿No les da vergüenza?

Pero Belgrano quizás les diría:

“Yo espero que por aclamación se adopte el pensamiento para evitar los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, sólo aspiran a su interés particular, o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, viva en la miseria y desnudez que es consiguiente a estos procedimientos tan repugnantes a la naturaleza, y que la misma religión y las leyes detestan.”

Fuente: Memoria presentada al consulado en 1796; en Documentos del Archivo de Belgrano, Tomo I, Buenos Aires, Museo Mitre, 1913, pág. 71.