SanCor no se parece en nada a Vicentín

Lo que pasó este lunes despertó en muchos algunas incógnitas sobre cómo esta manera de sobreponer un poder sobre el otro, para avanzar sobre la cerealera Vicentín, podría afectar a otros sectores.

Teniendo en cuenta que la “soberanía alimentaria” ahora podría usarse para justificar movimientos similares, ya que los propios funcionarios de la Nación no terminan de explicar estos términos y estos movimientos en medio del Concurso de Acreedores que atraviesa en el poder Judicial la empresa mencionada, para quienes no tienen el detalle del caso, comenzaron a vincular el hecho con una acción que se podría acercar a SanCor, sin embargo no existen coincidencias entre ambas empresas.

La Cooperativa láctea jamás llegó a la Justicia con un pedido de quiebra, ni siquiera se acercó al concurso de acreencias, ya que sólo homologó el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de sus deudas, el cual ya tiene un cumplimiento de pago mayor al 98 por ciento, siendo que el restante aguarda por la corroboración de datos ante el propio Poder Judicial, por parte de quienes tienen pendiente el pago.

Actualmente SanCor no tiene deuda bancaria, ni denuncias penales respecto a su administración. Su deuda financiera está ordenada, los pagos pendientes de impuestos están estructurados con la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como con las administraciones provinciales.

Del mismo modo, se sostiene el diálogo con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el organismo de control con el que cuentan las cooperativas, como es este el caso de una composición integral de pequeños y medianos productores lecheros.



Su reestructuración financiera, societaria y estructural, que terminara de organizarse sobre el final del año 2019 le permite hoy generar liquidez para sostener a su capital de trabajo que pasó de más de cuatro mil personas a las actuales 1.800, todo con el aval del gremio lechero, incluso para el pago en cuotas de los salarios y aguinaldos, desde hace tres años.

No existe relación alguna entre un caso con irregularidades y otro que tuvo todas las instancias legales cumplidas, por lo tanto no existiría justificación algún para que la mano pesada del Estado caiga sobre la firma con base en Sunchales.

Los números actuales

Del piso de producción que tuvo en este pasado mes de febrero con el procesamiento de 300 mil litros diarios, al mes de abril ya se cuentan más de 600 mil diarios y la Cooperativa se encamina a mediano plazo a los 800 mil por día, durante la primavera. Habiendo recuperado materia prima propia, las proyecciones intentarán en el próximo año alcanzar la capacidad operativa de 1,5 millones de litros diarios.

Claro que queda lejos aquel pico histórico de seis millones de litros en un día, sin embargo, con la venta de plantas y el sinceramiento de la cooperativa, esa cifras ya no se podrán replicar más.

Lo que sucede hoy es que tiene SanCor un permanente quiebre de stock, por lo tanto todo lo que produce lo vende, en todas su categorías. Por ejemplo en quesos, duros, semiduros, hebras y fetas, en toda la línea de marcas SanCor, Mendicrim, e incluso se volvió a producir Tholem, ya que con esta paralización de la economía está aún abierta la venta a Savencia (Milkaut) de la marca de quesos fundidos.

Al mes de abril la manteca duplicó la venta y tiene demanda insatisfecha, la crema creció entre 25 y 30 por ciento sus ventas. El queso Mendicrim, que ahora se produce en la planta de Devoto, en Córdoba, dejó de ser sólo para destino mayorista y con envases de 400 gramos logró envasar 150 toneladas en marzo y en abril, 175 toneladas, marcando la vuelta a las heladeras de los comercios minoristas.



El dulce de leche vendió en marzo 250 toneladas en el consumo masivo y 550 se vendieron en abril. La leche UAT, en el cuarto trimestre del año pasado vendió un millón de litros por mes y ya en el mes de 1,5 millones, mientras que en abril fueron dos millones de litros para la demanda.

Una de las claves del crecimiento está dada por el regreso a las cadenas de supermercados, e hipermercados, ya que durante la reestructuración, SanCor se había limitado a los negocios de proximidad o de menor envergadura, para asegurar la distribución y el cumplimiento de la provisión de productos, lo cual también generó la recuperación del crédito por parte de los proveedores.

Finalmente, en SanCor se destaca actualmente hoy una inversión en infraestructura en las plantas de Devoto y Balnearia, con el apoyo de la provincia de Córdoba, para la instalación de gas natural y su consecuente baja de costos energéticos.

Sólo la marca

Cabe destacar que con la venta hace más de tres años de la marca SanCor para la comercialización de productos frescos a Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, la Cooperativa no tiene más participación desde hace algo más de un año, de manera definitiva.

En aquel momento de la primera transacción, en una sociedad , SanCor entregaba el negocio con una participación del 25 por ciento del mercado en yogures, postres y flanes, mientras que ahora ARSA, que también tiene la planta de Arenasa donde los produce, está por debajo del diez por ciento del mercado en esos segmentos, hecho corroborable a simple vista en las heladeras de los supermercados. Con problemas de distribución y a pesar de participar de programas como el de Precios Cuidados, las ventas no logran estabilizarse.

Vicentín no figura como socio en ARSA, sin embargo el vínculo viene a través de BAF Latam Trade Finance, un fondo de inversión que intervino en la compra de la línea de frescos, sin embargo este sacudón en la cerealera no se descarta que afecte a este negocio paralelo en el sector lácteo.