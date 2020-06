Asistencia económica para actividades no exceptuadas durante la emergencia COVID-19

Empresas 04 de junio de 2020 Por Municipalidad de Sunchales

Dio inicio de inscripciones para asistencia económica no reembolsable a titulares de establecimientos, locales y servicios que no hayan sido incorporado en ninguna medida económica nacional y provincial y que, a su vez, no fueran exceptuadas en ningún decreto nacional o provincial del aislamiento social, preventivo y obligatorio de la emergencia COVID-19.