Este jueves, reiniciaron las obras en la Ruta Nacional 34

Fabio Sánchez, Jefe del Distrito 7 “Santa Fe” de Vialidad Nacional, explicó en una nota brindada al sitio pidolapalabraweb.com.ar que se trabajará específicamente para ampliar una alcantarilla ubicada el norte de la rotonda de acceso a la ciudad, en cercanías del CET de Atilra. Y detalló: "Este tramo lleva un tratamiento muy parecido al que tiene hoy Rafaela. Habrá semáforos en los distintos lugares, donde es complicado el tránsito, con dársenas de descanso para poder dar giros a los distintos lugares. Todo está previsto para que pueda haber un tránsito fluido, sin inconvenientes”. Justamente ayer se instaló el primer semáforo, en el ingreso al barrio Ciudad Verde y también se prevé reconstruir la rotonda principal de ingreso a la ciudad, dado su avanzado deterioro.

Según informó el expresidente comunal de Ataliva, la obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses, desde Ruta 13 hasta el CET Atilra. “Tenemos pronosticado, antes de fin de año inaugurar el tramo desde la Ruta 19 hasta el ingreso a la Variante Rafaela. Seguiremos trabajando en la Variante Rafaela, y el año que viene terminar el paso por Sunchales. Luego retomaremos los trabajos desde el Villa-Cululú hacia el Sur”, mencionó.

Finalmente, el funcionario confirmó que, con la modificación del proyecto en autopista, se desestimó la idea de construir una variante de circunvalación a la ciudad de Sunchales. “Estaba previsto, pero la han sacado del proyecto. Como han sacado el trayecto de Ruta 13 hasta el ingreso a la Variante Rafaela, proyecto en el que estamos trabajando nuevamente”. Y remarcó: “La idea es terminar la autopista completa, desde Ruta 19 hasta el CET Atilra, en 3 o 4 años”.

No autorizan la colocación de radares

En otro orden, Sánchez remarcó que Vialidad Nacional no autoriza la colocación de radares ni reductores de velocidad sobre rutas de su jurisdicción. Y explicó que, anteriormente, había un convenio entre Vialidad Nacional y la Agencia Santafesina de Seguridad Vial, que le permitía hacer operativos sobre estas rutas. “Quizás en su momento el municipio de Sunchales lo habló con la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, que tenía potestad para controlar el tránsito y tal vez eso se aprobó. Pero vencido el contrato, no se puede más hacer uso de radares”, explicó Sánchez en referencia a la polémica por los instrumentos que adquirió el municipio local pero que no podrá instalarlos. Al respecto, Sánchez adelantó que “estamos en tratativas para tener un destacamento de Seguridad Vial de la Nación, en la zona previa al cruce con Ruta 13”.







FUENTES: Municipalidad de Sunchales - Pido la Palabra