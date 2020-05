Informe de acciones realizadas por el Centro Comercial de Sunchales desde el inicio de la pandemia

El CCIP sensible a la triste situación que padece toda la humanidad en su conjunto, y en forma muy especial el sector que representa, ha procurado a partir del inicio de esta pandemia realizar todas las acciones posibles, actuando con inteligencia, coherencia y responsabilidad, y en forma coordinada con las entidades provinciales y nacionales que nos representan como son FE.CE.CO., CAME y CAC.

Dentro de las funciones gremiales-empresarias que nos competen, tenemos la obligación de hacer conocer a nuestros representados y opinión pública, todo lo que venimos haciendo con la finalidad de sobrellevar de la mejor forma posible esta adversa circunstancia, ya que varias de nuestras propuestas se han transformado en documentos oficiales de las entidades que nos representan y que han hecho llegar a los respectivos gobiernos provincial y nacional.

Seguidamente, enumeramos algunas cuestiones más sobresalientes de lo realizado:

Desde el CCIP:

20/03: Hicimos un comunicado a los socios que ante la difícil situación que está provocando la propagación de este flagelo a nivel mundial, y ante la circunstancia local que afecten fuertemente a comercios y/o establecimientos de la ciudad, el CCIP está a disposición de sus asociados, para cualquier necesidad, inquietud o requerimiento que se necesite realizar a nivel del gobierno local y/o las entidades que nos nuclean.

25/03: Se realizó un reconocimiento y agradecimiento al personal de comercio que tiene que cumplir una valorable y altruista función, y a los comercios habilitados que continúan brindando un esmerado servicio; y también denunciamos a los comercios inescrupulosos que buscan aprovecharse no Aceptando tarjetas Crédito/Débito, aumentos de precios, etc.

25/03: Se dio a conocer que el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología informa a empresas de la provincia que fue dictada la Resolución 41/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la cual los empleadores que “reinciden”, en referencia a la labor de sus trabajadoras y trabajadores, sus actividades, deberán cumplir con los requisitos.

01/04: Atendiendo a un imperioso pedido de las autoridades del Hospital “Dr. Amilcar Gorosito”, a raíz de la situación de Emergencia Sanitaria, hemos puesto a disposición nuestras oficinas para que la administración del Hospital funcione en el CCIP, disponiendo de inmediato las tareas del CCIP se realicen directamente desde los domicilios de los niveles operativos, informando a los socios lo siguiente: “Como el Hospital ha reestructurado todo su esquema de atención y por ello le ha solicitado al CCIP la posibilidad de instalar su administración en las dependencias del CCIP (que actualmente ya está funcionando); la administración del CCIP ha sido trasladada transitoriamente a los domicilios de los niveles operativos, siempre privilegiando que esta medida no afecte ni altere el normal funcionamiento de la entidad. Por tal motivo, ante cualquier necesidad, ponemos a disposición estos contactos: Patricia Dobler: 15-439566 – [email protected], Oscar Poletti: 15-438055 – [email protected]; Jorge Chiabrando: 15-664159 – [email protected] La mayoría del cobro de las cuotas mensuales se realiza en forma personal (Patricia Dobler entre los días 10 y 20 de cada mes visita los comercios), por lo que en esta circunstancia sería muy importante que el comercio que pueda hacerlo, nos habilite para cobrar las cuotas en forma automática a través de las empresas financieras de la ciudad. Por lo tanto, de resultarle viable esta posibilidad, agradecemos realice el pago de la cuota (mismo importe del mes anterior o bien si no lo recuerda, solicitarlo por e-mail o teléfono) en Mutual Unión, Mutual Libertad, Amasca y Banco Macro.”.

01/04: Enviamos nota al Sr. Gobernador manifestando que en próximos días se tendrá que hacer frente al pago de salarios, compromiso que no se puede afrontar si no se cuenta con un auxilio financiero, ya que requerimos que la ayuda financiera sea, inexorablemente de costo 0 (cero) y con una amortización de hasta 24 meses con un plazo de gracia para iniciar su pago que permita sortear las semanas de inactividad y el reinicio paulatino de la misma.

08/04: Enviamos a los socios la siguiente sugerencia/recomendación para exhibir en su negocio: “Estimado Cliente: Por su salud y la de toda la comunidad, y con la imperiosa necesidad de recomponer la actividad económica y comercial, agradecemos: RESPETAR LAS INDICACION DE INGRESO DE ESTE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL (límite asistentes, utilización barbijo, 1 persona por familia, etc.)”.

08/04: Juntamente con FE.CE.CO realizamos a través de los medios la siguiente denuncia: “200.000 COMERCIOS Y PYMES ABANDONADOS POR LOS GOBIERNOS

Los comerciantes y pequeños empresarios PYMEs decepcionados y desilusionados por el abandono que están sufriendo de los gobiernos de todas las jurisdicciones. La declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio fue la mejor medida que todos apoyamos. AHORA es el momento de resolver la SALUD DE LA ECONOMÍA. Si bien es prioridad atender las urgencias sanitarias, la economía también es vital para la salud de la población. En este aspecto varios sectores de la economía (incluyendo algunos considerados esenciales) fueron ARRASADOS por los efectos de la pandemia”.

13/04: Comunicamos a los socios que desde el CCIP valoramos, apoyamos y nos subordinamos a las disposiciones sanitarias a nivel nacional, provincial, y muy especialmente en nuestra ciudad, ya que con ello felizmente mantenemos la situación de no contar con ningún infectado por el coronavirus en la ciudad. Paralelamente, y sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, trataremos desde el CCIP proponer algunas ideas para procurar -dentro de las precauciones correspondientes- la reactivación de la actividad comercial (todos los rubros), para aliviar la difícil situación económica, mantener los puestos de trabajo y que los empleados sigan cobrando el sueldo, y demás exigencias y compromisos.

22/04: Hicimos conocer a los socios y medios un comunicado del Secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia de Santa Fe, sobre la aprobación del Instructivo para Fiscalización e Imputaciones de Municipios sobre la comercialización de bienes, en el marco de la Emergencia “Covid-19” y “Listados de Precios Máximos para Comercios de Proximidad”, que se indican en los Anexos I, II y III, que se insertaron en esta disposición.

24/04: Contribuimos con el Hostal del Parque CASIC, sobre su ofrecimiento en esta coyuntura del servicio de lavandería y transporte de mercaderías desde el Centro de Distribución de Cargas.

25/04: Se difundió una comunicación del Banco Central sobre el procedimiento que deberán realizar los contribuyentes que apliquen al Crédito tasa Cero dispuesto por el Decreto 332/20, debiendo las entidades que deberán consultar el listado de beneficiarios que dé a conocer la AFIP con los contribuyentes alcanzados, por qué monto y en qué entidad se acreditará el mismo.

27/04: A través de un comunicado se hizo conocer a los socios las posibilidades de capacitarse sobre el Marketing y la Venta Online.

30/04: Mediante un Parte de Prensa a los Socios y Medios de Prensa, se difundió una Carta Abierta a los Gobernantes de la Provincia de Santa Fe, cuyo texto es el siguiente: “Señores Gobernantes: NO SE PUEDE MÁS. TIENEN QUE DIMENSIONAR LA GRAVE REALIDAD.

Ustedes están sometiendo al sector comercio y servicios a una CONDENA que lo arrastrará al cierre definitivo, y con eso al desamparo de decenas de miles de familias.

Desde el inicio de esta pandemia están cuidando y protegiendo a toda la sociedad santafesina de la COVID-19. Nos fueron educando, y fuimos aprendiendo. Sabemos cómo protegernos, como proteger a nuestras familias, y como proteger al prójimo. Nos enseñaron a diseñar y a cumplir protocolos de trabajo.

Entonces, ¿POR QUÉ NO PODEMOS ABRIR NUESTROS COMERCIOS?

En su último DNU, el Sr. Presidente de la Nación estableció 5 requisitos muy claros para que, de cumplirse, se puedan recomenzar algunas actividades. Por otro lado la provincia de Santa Fe decretó la creación de los Comités Departamentales que deberán presentar sus informes y propuestas a un Comité de Coordinación. El día miércoles se reunió éste Comité de Coordinación y consideró viable la apertura de comercios en localidades de hasta 5000 habitantes. Respecto de esto nos invaden las siguientes dudas:

Seguramente la decisión de autorizar la apertura de comercios en localidades de hasta 5000 habitantes encuadra en la referida resolución presidencial. ¿Qué diferencia hay entre estas localidades y otras de mayor cantidad de habitantes que NUNCA HAN REGISTRADO CASOS DE CORONAVIRUS?

Este parámetro de cantidad de habitantes ¿A qué criterio científico o sanitario responde, o es un número caprichoso y discrecional con el solo sentido de anunciar al menos algo?

Según datos oficiales en los últimos 20 días (supera los 14 días del período de incubación del virus) solamente 13 localidades han registrado nuevos casos. ¿POR QUÉ EN EL RESTO DE LAS LOCALIDADES (MAS DE 350) NO SE PUEDEN ABRIR LOS COMERCIOS?

El Comité de Coordinación analizó y consideró los informes y propuestas de los Comités Departamentales o su creación fue solamente un fiasco? Estos comités trabajaron responsablemente y comprometidos con todos los sectores de su Departamento contra reloj para presentar sus propuestas que, por los resultados, no fueron tenidas en cuenta.

La enfermedad y un desarrollo normal de la economía van a tener que convivir en algún momento. Seguramente esta convivencia será más segura cuando esté disponible la respectiva vacuna, pero mientras tanto, utilicemos la mejor vacuna conocida hasta el momento que es el cuidado propio y el del prójimo, pero TRABAJANDO, PRODUCIENDO, ABRIENDO LOS COMERCIOS, con los respectivos protocolos y medidas de prevención pero ABIERTOS, con las disposiciones que correspondan para no incrementar más de lo necesario la circulación de personas.

Con creatividad y decisión se pueden disponer mecanismos o criterios que descompriman la circulación de personas, que, con la actuación de la fuerza pública se pueden controlar. Hay criterios efectivos que pueden replicarse de otras ciudades y de otros países. SOLAMENTE HAY QUE AGGIORNARLOS Y APLICARLOS. INVESTIGUEN, CONSULTEN, PIENSEN, Y HAGÁMOSLO. No se queden con sus propias ideas, prejuzgamientos o creencias.

Podemos aportar conocimiento y experiencia en la actividad comercial. De eso vivimos y de eso come mucha gente que hoy está invadida por la incertidumbre y la necesidad.

NO SE PUEDE CONTINUAR CON LOS COMERCIOS CERRADOS Y CON LAS PERSONAS ENCERRADAS

Durante décadas todos los contribuyentes aportaron creyendo que parte de su aporte se dirigía al fortalecimiento, entre otras cosas, de los sistemas de salud. Si eso no fue así, QUE EL GOBIERNO DE TURNO SE HAGA CARGO DE SU RESPONSABILIDAD Y DE LA DE LOS ANTERIORES. Si los fondos no fueron direccionados como corresponde (no nos caben dudas que fueron a sostener el sistema político en su conjunto avalado por complicidades silenciosas de oficialismo y oposición).

LOS CONTRIBUYENTES NO TENEMOS LA CULPA QUE, POR MALA GESTIÓN, HOY EL SISTEMA DE SALUD PUEDA COLAPSAR O LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SEAN ESCASOS O MAL PAGOS O NO TENGAN LOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN NECESARIOS.

Las pérdidas del sistema productivo y económico son INCALCULABLES, aunque seguro son MILLONARIAS. La apertura de la venta no presencial no alcanza al 10 o 15% de la venta habitual. En su momento y con un criterio adecuado NOS ORDENARON CERRAR. Pero ahora TENEMOS QUE ABRIR.

El Sr. Presidente de la Nación dijo textualmente: “Muchos argentinos necesitan volver a su vida normal y ganarse el sustento” ESO QUEREMOS HACER. ABRIR NUESTROS COMERCIOS.

Por otro lado es TOTALMENTE INADMISIBLE que desde la provincia no se hayan dispuesto medidas de auxilio para el sector productivo.

ALGUNOS VENCIMIENTOS IMPOSITIVOS SIGUEN SIN PRORROGARSE,

COBRAN INTERESES POR MORA

LOS SERVICIOS QUE DE ALGUNA FORMA DEPENDEN DE LA PROVINCIA CONTINÚAN CON EL COBRO DE INTERESES POR MORA

CONTINÚAN LAS RETENCIONES IMPOSITIVAS SOBRE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS

SE MANTIENE LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES.

CRÉDITOS AL 24% INACCESIBLES E IMPAGABLES EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS. SON LAS CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DIRIGIDA A TENER UN BANCO PROVINCIAL GENUINO Y DEPENDER DE LA VORACIDAD DE LA BANCA PRIVADA.

¡¡¡NO ENTIENDEN QUE NO TENEMOS PLATA PORQUE USTEDES MISMOS NOS MANTIENEN CERRADOS!!!!

En otras jurisdicciones provinciales se han establecido medidas de ayuda y también la apertura de comercios, incluso en localidades importantes como capitales de provincia, pero a ustedes “NO LE ENTRAN LAS BALAS” (perdón por incurrir en lenguaje vulgar, pero es el más gráfico de todos)

NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA MEDIDA DE ALIVIO O AUXILIO. NI SIQUIERA HAN CONSIDERADO LA POSIBILIDAD DE AUTORIZAR LA APERTURA DE LOS COMERCIOS.

La desesperación y asfixia es de tal magnitud que en lugar de abrir por derecho los comercios probablemente abran de hecho y eso es lo que no queremos.

NECESITAMOS QUE SIENTAN LO QUE SE SIENTE FUERA DE VUESTROS DESPACHOS. QUE RECIBAN UNA FACTURA DE LUZ, EL VENCIMIENTO DE UN IMPUESTO O EL MOMENTO DE PAGAR SALARIOS Y NO TENGAN LA PLATA NECESARIA PARA ELLO Y EN ALGUNOS CASOS NI SIQUIERA SE TIENE PLATA PARA EL MANTENIMIENTO FAMILIAR.

Como dice el texto anónimo: “Estamos en la misma tempestad pero no en el mismo barco”:

“Mi barco puede naufragar y el tuyo no”

“Por tales motivos evidentes (y por otros invisibles), es muy importante ver más allá de lo que se ve a primera vista.



No solo mirar, más bien, ver. Ver más allá de la ideología, más allá de religión,

Ver más allá del propio ombligo.



No menosprecie el dolor del otro si vos no lo sentís.”

EL 05/05/20 LA PRESIDENCIA DEL CCIP HA MANTENIDO UNA REUNIÓN (POR TELECONFERENCIA) CON EL GOBERNADOR, DONDE EN TAL OPORTUNIDAD LE HA PLANTEADO LA NECESIDAD Y PREOCUPACIONES DE NUESTROS COMERCIOS. EL GOBERNADOR MANIFESTÓ LA DECISION DE AUTORIZAR LA APERTURA DE LOS COMERCIOS (NO EXCEPTUADOS) DE 13 A 18 HORAS Y RESPETANFO LAS DISPOSICIONES PROTOCOLOARES DE SANIDAD Y SEGURIDAD, YA QUE DESEAN EVITAR EL AMONTONAMIENTO DE GENTE CIRCULANDO POR LA MAÑANA (QUE COINCIDE CON HORARIOS BANCARIOS). TAMBIEN MANIFESTO EL COMPROMISO DE REALIZAR LA NUEVA BANCA SANTA FE.

Además, diariamente la Presidencia del CCIP realiza teleconferencia con las autoridades de FE.CE.CO., CAME y CAC, a los efectos de imponerlos sobre las realidades de nuestra región, discutir y proponer ideas, y ayudar a la mejor toma de decisiones que las 4 entidades (CCIP, FECECO, CAME y CAC) deben adoptar, relacionadas con nuestra actividad; como también con las autoridades Municipales a los efectos de encausar de la mejor manera los procedimientos.

Desde el inicio de esta triste circunstancia, hemos estado preocupados y ocupados, en contribuir aportando ideas y propuestas (DENTRO DEL MARCO LEGAL Y LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS), como ha sido siempre el proceder de esta decana entidad, ENCAUSADO TODO EN PROCURAR LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL SECTOR PRODUCTIVO QUE REPRESENTAMOS.