Seguimos Aprendiendo en Casa: Presentaron los cuadernos educativos para los niveles inicial, primario y secundario

“Seguimos aprendiendo en casa. La escuela no está en pausa, la escuela está funcionando en otro modo. Un modo innovador que nos ha obligado a repensar el dispositivo escolar, la forma de llegada a los docentes, a los chicos y maneras de sostener un sistema educativo en la distancia con un entramado de cohesión y de sistematización posible”, enfatizó Cantero durante la actividad.

En el mismo sentido, explicó: “En este tiempo hemos valorado el despliegue de todos los educadores santafesinos con toda su creatividad, con todos sus recursos y el esfuerzo de todos los chicos para sostenerse en un vínculo de enseñanza posible. Pero también es cierto que este tipo de trabajo pone blanco sobre negro las inequidades, las diferencias, que tal vez nos hablan de la desigualdad en el acceso, sobre todo, a la conectividad y a la posibilidad de contar con dispositivos móviles que les faciliten la comunicación virtual. Eso nos ha llevado a pensar de qué manera otros recursos tecnológicos, aunque sencillos y simples, nos pueden vincular cuidando esto de la igualdad en los acercamientos a las propuestas de enseñanza”.

“Por esta razón, este Ministerio se abocó rápidamente a la construcción de los cuadernos de trabajo. Estos cuadernos que hoy estamos presentando, que están siendo distribuidos a todos los estudiantes santafesinos. Uno para cada niña, niño, adolescente que transita la educación obligatoria, tenga o no tenga acceso a la conectividad y a la posibilidad del trabajo con todos los recursos de la virtualidad”, agregó la ministra, y sostuvo: “Los cuadernos tienen un estilo comunicacional que queremos destacar. En este tiempo no hablamos de la obligación y la exigencia, estamos hablando de un tiempo, donde tanto los niños como los educadores estamos atravesando un tiempo crítico donde estamos sufriendo, subjetivamente, la pérdida de los contactos, lo que el aislamiento produce. Entonces, es muy importante que el vínculo pedagógico que construimos en este tiempo tenga marcas de la ética del cuidado y la pedagogía de la ternura”, enfatizó la ministra.

“El estilo comunicacional con el que queremos llegar es aquel que produce una inspiración, una invitación, una incentivación a mantener el deseo de aprender y de seguir conectados con la escuela, aunque no podamos compartir el espacio físico”.

Consultada respecto a la entrega de los cuadernos, Cantero detalló: “En este mismo momento, hay un movimiento en cada una de las regionales para que los más de 700 mil cuadernos estén llegando a las manos de cada uno de los chicos santafesinos”, dijo, y agregó: “En algunos casos las escuelas están llamando a los papás para que vayan a retirar los cuadernos y, en muchos otros casos, están colaborando los actores territoriales para llegar a los lugares mucho más alejados, para poder entregárselos a los chicos”.

ENCUADRE NORMATIVO PARA LA ENSEÑANZA EN LA DISTANCIA

La ministra de Educación de la provincia, detalló que la cartera que conduce elaboró normas para este período excepcional que atraviesa la educación en todo el territorio. En este sentido, detalló: “Este encuadre tiene que ver, en primer lugar, con haber habilitado el cuidado de las trayectorias escolares en los pasajes del nivel inicial a primaria, de primaria a secundaria y finalización de secundaria, que son esos pasajes los lugares donde hemos constatado la mayor caída de alumnos, y ahora tenemos que estar atentos a que no se produzca ese mismo efecto el día que volvamos a la experiencia presencial”, sostuvo.

“La segunda norma tiene que ver con haber determinado una modificación en el calendario educativo con la decisión de no calificar el primer trimestre”, indicó, y agregó: “no calificamos porque la calificación estaba pensada para un dispositivo que hoy no está vigente, que es justamente el presencial, y por lo tanto, en términos de justicia, no podríamos calificar de la misma manera a un sistema que esta innovándose”, destacó Cantero, y detalló que “vamos a construir con todos los docentes las nuevas miradas de evaluación, por eso en mayo y junio vamos a realizar jornadas institucionales online en cada una de las instituciones para poder pensar qué nos pasa en este tiempo, trabajar sobre acuerdos y criterios que vamos a consensuar sobre lo que se está aprendiendo”, describió.

“En este mes de mayo, además, aquellos alumnos que terminaron quinto año y adeudan materias, pueden inscribirse en su escuela para poder tener una experiencia de aprobación posible en los días del mes de mayo, para que a fines de mes podamos extenderle, a quienes hayan aprobado esos recorridos, los certificados que los habilitan a continuar los estudios superiores”, indicó, y agregó: “Los alumnos que tienen hasta cuatro espacios curriculares pendientes, dado que este es un tiempo óptimo para recuperar y fortalecer aprendizajes, puede elegir dos espacios curriculares y ser asistidos y acompañados desde sus escuelas para recuperar este tiempo y poder tener una oportunidad de promoción antes del receso de julio”.

“De la misma manera, hay otra resolución para el nivel superior y los profesorados, sobre cómo hacer el seguimiento de ese alumnado que está en comunicación virtual permanente, y de qué manera los alumnos que deberían estar haciendo su residencia podrían estar haciendo su tramo de práctica vinculándose con las escuelas y los docentes tutores y apendiendo cómo se trabaja en la emergencia de tener que trabajar en la distancia”, detalló la titular de la cartera educativa.

MEDIACIONES DE LOS CUADERNOS Y COMPLEMENTARIEDAD CON LA NACIÓN

Al ser consultada por los cuadernos elaborados por el gobierno nacional, la ministra dijo que “las propuestas de nuestros cuadernos articulan con los recursos que ha aportado también la Nación”. Además, indicó que los cuadernos elaborados por la provincia “están proponiéndoles a los docentes algunos modos de acercarnos a los objetos de aprendizaje escolar. Estos cuadernos tienen que ser mediados, no solo por el trabajo de cada uno de los docentes, sino también por la cultura” explicó Cantero y agregó: “En ese sentido, vamos a tener pequeñas mediaciones televisivas, radiales, que nos ayuden a llegar donde la conectividad no llegue y podamos alcanzar a cada niño, niña o adolescente con un mensaje de invitación al trabajo con la propuesta escolar”

En el mismo sentido, el secretario de Educación, Victor Debloc, dijo que la pandemia “puso la imaginación pedagógica en la mesa, cada docente en su casa se puso a pensar cómo hacía la comunicación, cómo me conecto con cada alumno”, contó, y prosiguió: “Así empezaron a deslizarse un conjunto de formatos de una enorme diversidad, como es la diversidad del territorio Santa Fe”, explicó Debloc y agregó que también aparecieron dificultades, “vemos una gran desigualdad en términos de conectividad, de equipamientos digitales”.

“Luego el Ministerio a través de circulares, indicaciones con los delegados regionales y supervisores, empezamos a plantear darle a ese trabajo un poco más de organización, una rutina”.

A continuación, el funcionario planteó: “Entonces ¿es conectividad o es papel tradicional? Es el recurso del que se dispone, que se tiene a mano, que puede ser más igualitario y parejo. No es conectividad versus cuaderno impreso, los dos son necesarios. La conectividad tiene que caminar junto a los pisos tecnológicos y, dónde no, esta oferta igualitaria que organiza el Estado provincial santafesino de llegar con un cuaderno a cada uno de los alumnos y adolescentes”.

Finalmente, la secretaria de Gestión Territorial, Rosario Cristiani, destacó: “Este Ministerio había comenzado en enero con su primera línea de acción estrategia que denominamos “Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo”, y este Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que determinó la pandemia, nos desafió a tener que resignificar esta linea de acción estratégica. Así es que empezamos a pensar cómo todas las chicas y los chicos aprenden en sus casas, en cada uno de sus hogares”, sostuvo.

“Todos los niños, niñas y adolescentes son importantes para nosotros y a cada uno de ellos queremos llegar a través de una experiencia educativa significativa y que les renueve permanentemente el deseo de seguir aprendiendo en este momento, en cada una de sus casas, y con todos los aportes que podamos hacer desde aquí y desde todo el sistema educativo”, indicó Cristiani.