Harta de la inseguridad, una sunchalense escribió un mensaje dirigido a policías, fiscales y jueces

Este es el mensaje que se puede leer en su facebook:

"Soy una ciudadana sunchalense harta y preocupada por lo que acontece en nuestra ciudad y que parece no tener fin.

A las 3.44 hs. de la madrugada del viernes 24 de abril sentimos a mi vecino gritar en el patio y luego de contactarnos telefónicamente, nos dice que le habían robado. Alertados de la situación (nuestra habitación está en la planta alta de la casa), advertimos que también a nosotros nos habían robado. Lamentablemente (o por suerte) no escuchamos nada.

Llamamos a la policía, pero no contestaban, entonces nos contactamos con la GUS, quienes vinieron de inmediato. Ellos fueron los que ubicaron a la policía, quienes, al llegar a nuestro domicilio, corroboraron lo que denunciamos, nos tomaron declaración y luego se retiraron. A media mañana recibimos personal de la policía local más la PDI (Policía de Investigación). Sacaron fotos y tomaron huellas en las aberturas y al despedirse nos manifestaron que no había encontrado ninguna. A la tarde recibimos a un policía que entrevistó a quienes hicieron las denuncias, otra vez decir lo mismo.... En síntesis, robo, denuncia, fotos, huellas, entrevistas y nada.

A partir de ese desgraciado viernes, llamamos varias veces a la policía local para saber si había alguna información y nos dijeron que la causa había pasado a la PDI. Llamamos 2 veces a PDI y allí nos manifestaron que se estaba investigando...... y nada más. Llamamos varias veces a la fiscalía (Rafaela) y en esas comunicaciones nos pedían que llamemos otro día. Y así cada vez que lográbamos comunicarnos nos pedían que lo hiciéramos para otro día.

Y de esa manera suponemos que va a ser siempre, nadie se ocupará, nadie dará respuestas.

Ingresan a tu casa, violan tu intimidad, se llevan bienes que con mucho esfuerzo adquirimos, se van muy tranquilos con todo; la policía no encuentra huellas.... y la justicia no tiene respuestas para dar.

Desde entonces así estamos nosotros, como muchos, en nuestros hogares; asegurándolos, poniendo trabas, alarmas, prendiendo todas las luces, controlando que puertas y ventanas estén bien cerradas, con un nudo en el estómago, con la angustia a flor de piel, con miedo de que vuelva a suceder y con la bronca, impotencia y sensación de que no va a pasar nada. ESTAMOS SOLOS, DESAMPARADOS E INDEFENSOS.

Sunchales es una localidad que no supera los 30000 habitantes y todos los días leemos que suceden hechos de inseguridad; ¿es posible que no puedan hacer nada? ¿o hacen algo solamente cuando las personas damnificadas son "conocidas", "importantes", "con contactos", "con medios como para desestabilizar posiciones si no encuentran pruebas"?

Nosotros estamos seguros que PUEDEN HACER ALGO, lo que no entendemos es porqué no lo hacen, porqué dilatan tanto las cosas, porqué crean escenarios de película en lugares que fueron dañados por el robo o el salvajismo de los malhechores. No somos estúpidos, no nos traten así, no nos mientan, no nos usen. Sabemos que hay hechos que se esclarecen, y esto demuestra que hay ciudadanos de primera y otros, lamentablemente, de segunda.

No conocemos de tiempos en las investigaciones, pero estamos convencidos de que no se necesita mucho esfuerzo para llegar a los delincuentes. Sabemos quiénes son, dónde viven y cómo proceden. Son tan inmundos e impunes que se dan el lujo de mostrarse en las redes sociales tomándonos el pelo a todos, burlándose de todo el mundo.

Policías, fiscales, jueces ¿ustedes no tienen miedo de que alguno de los que no meten preso o liberan rápidamente entren a sus casas y les hagan atravesar un momento tan indeseable como el que describimos y vivenciamos como familia? ¿Están esperando que suceda algo más grave para encerrar a estos desgraciados malvivientes? ¿Esperan que algún vecino haga justicia por mano propia para tomar cartas en el asunto?

LA VERDAD NOS PREOCUPA Y DESORIENTA SU INACCIÓN. Si es que pueden hacer algo, HÁGANLO, aunque sea pensando egoístamente en Uds. y después en nosotros, los ciudadanos, mortales comunes que exigimos vivir con un poco de paz.

Les pido por favor que nos den una respuesta; no ya para que recuperemos lo que nos sustrajeron (que si lo hacen nos reconfortaría materialmente) sino para que nos devuelvan la tranquilidad que alguna vez supimos tener en Sunchales".

Paula Mignola