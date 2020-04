Coronavirus: se puso en marcha el Comité de Crisis del Departamento Castellanos

El objetivo de este espacio creado por el Gobernador Omar Perotti a través de un Decreto, es coordinar y organizar para todos los Departamentos, las acciones necesarias que permitan contrarrestar el efecto de esta pandemia.

Este trabajo territorial “juega un papel muy importante y queremos que lo entiendan todas las localidades. Esta cuarentena es fundamental para no tener muchos contagios”, remarcó el senador Calvo.

“Creemos que es fundamental en esta instancia el trabajo que pueden realizar cada uno de los presidentes comunales e intendentes. En el caso de Rafaela con Luis Castellano como cabecera departamental, para restringir la circulación de las personas a excepción de cuestiones alimentarias o de emergencia”, comentó.

También señaló como aspecto positivo que “hemos tenido tiempo para aprender sobre la situación de otros países donde ya ha pasado o está pasando la enfermedad en este momento. No tenemos que minimizar la situación en las grandes localidades ni en las pequeñas”.

La coordinación es la clave

Al tomar la palabra, el intendente Luis Castellano expresó que “la clave es la coordinación y la solidaridad de esfuerzos. No podemos aislarnos cada uno sino que debemos tener una actitud coordinada y la mejor manera de combatir el virus es entre todos los referentes del Estado con los privados”.

En este caso, “abordamos diversos temas como las coordinaciones a nivel de salud con el hospital, las coordinaciones con los accesos y las salidas de los pueblos a Rafaela y viceversa, y todo lo que tiene que ver sobre cómo vamos a trabajar en los casos complejos. Además, se aclaró una variedad de inquietudes que tienen presidentes comunales e intendentes que fueron planteadas en un ámbito común”.

“No podemos trabajar sin coordinación porque sería el peor error. Vale tanto la vida de un rafaelino como la de un sunchalense o cualquier otra persona”, agregó.

Controles en los accesos a Rafaela

Con respecto a los controles en los accesos a la ciudad, los habitantes de las localidades solo podrán ingresar a Rafaela si tienen un permiso otorgado por los presidentes comunales o intendentes.

“Nos hemos puesto muy firmes en los controles. Si no vienen con los permisos otorgados por ellos, nosotros no vamos a dejar pasar a la gente porque hay personas que vienen de otras provincias, como el colectivo que llegaba de Jujuy, y no vamos a dejarlos parar”, aclaró.

Por eso, dijo: “Esto no queremos que pase con nuestros pueblos vecinos, pero para que no suceda necesitamos que ellos les otorguen la autorización porque conocen cada situación”. Además, recordó que “el resto de los caminos rurales los tememos físicamente cerrados”.

Sistema de salud

Otro tema abordado en la reunión fue cómo funcionará el sistema de salud en el caso de que sea necesaria la internación de un enfermo de COVID 19 de cualquier localidad del Departamento: “Existe una coordinación entre el sistema de salud público y privado. El Hospital de Rafaela ya se está preparando para ser un centro de salud monovalente, es decir que cuando la pandemia se extienda, solo atenderá pacientes COVID 19 que deban internarse, tanto para Rafaela como la región”, explicó el Intendente.

“Habrá pacientes que no necesiten internarse, para ellos vamos a tener otra situación: aquellos que puedan aislarse lo harán en su casa, pero si hay casos de sectores vulnerables en donde no puedan cumplir con el aislamiento en sus viviendas, estamos empezando a trabajar en centros de aislamiento”, declaró.

Asimismo, contó que “son lugares especialmente preparados, en nuestro casos van a ser clubes que nos van a permitir aislar a personas con todo el esquema sanitario previsto para que el virus no se expanda”.

Controles a viajeros

Luis Castellano hizo especial hincapié en la importancia de que los mandatarios de cada una de las localidades se ocupe de controlar a los viajeros que volvieron del exterior o van a estar regresando: “Hoy los controles están muy firmes sobre los viajeros. En Rafaela tenemos 1.214 personas que han venido del exterior desde el 1º de marzo. 779 ya fueron terminando el asilamiento obligatorio”.

“Todavía nos quedan 435 a los cuales vigilamos uno por uno y también les pedimos una enorme responsabilidad porque no puede haber un agente del Estado al lado de cada uno todo el día”, recomendó.

También relató que “hasta ahora los 17 casos que tenemos en la ciudad tienen que ver con esos viajeros o relaciones con su familia. No tenemos la transmisión de manera comunitaria. Eso es un buen dato de que el aislamiento se está cumpliendo bien. Hay que seguir, no hay que bajar la guardia para que esos casos no se expandan”.

Operativos sanitarios

Ricardo Martínez de Protección Civil de la provincia, amplió la explicación sobre el control a los viajeros: “Esta es una emergencia atípica porque en otra situación se podrían sacar recursos de un lugar y destinarlos al sector afectado. Esta emergencia va a requerir que cada localidad se maneje con sus propios recursos porque todos vamos a estar en el mismo problema”.

“Hemos visto que el asilamiento muchas veces se cumple y muchas no. Tomen en sus localidades los recuados con las personas que volvieron de viaje y que van a seguir volviendo”, solicitó.

Y continuó: “Sobre los operativos de desinfección en rutas de la provincia, primero se tomaron 27 puntos que son los limítrofes que tiene Santa Fe con las provincias hermanas. Después se comenzó a trabajar en el interior de la provincia”.

Cuidado del personal de salud

Por su parte, el subsecretario de Salud de la provincia, Guillermo Razmil completó que el trabajo a través del Comité de Crisis “posibilitará tener una información única desde la Gobernación y el Ministerio de Salud. Y a su vez, tener información de cómo va evolucionando la pandemia como el suministro de los insumos y recursos”.

“Nosotros valoramos el recurso humano de todo el personal médico, enfermeros y administrativos. Lo que queremos cuidar en este momento es a ese recurso porque en el interior es el más limitado que tenemos. Un médico que se enferma termina en cuarentena y quizás se cierra un centro de salud. Por eso nuestro principal objetivo en estos días es que llegue el insumo para cuidar al personal de salud”, recalcó.

Cabe aclarar que participaron de la reunión autoridades provinciales en materia de seguridad, salud y el equipo de comité de emergencia encabezado por la directora regional de Salud, Eter Senn; el coordinador Epidemiológico del área de Salud Rafaela, Roberto Vitaloni; la concejala Brenda Vimo, y el diputado provincial Juan Argañaraz.