Coronavirus: el Municipio activa protocolo y suspende los eventos multitudinarios que organiza

En una conferencia de prensa donde estuvo presente el intendente Gonzalo Toselli, la Dra. Leni Barlassina, responsable de los Centros de Salud y la Dra. Carina Feldman, directora del Hospital "Almícar Gorosito", confirmaron que no hay casos de coronavirus en Sunchales. E informaron que suspenderán los eventos multitudinarios en espacios cerrados como abiertos, sugiriendo que también lo hagan las entidades deportivas y ámbitos privados.

Adhiriéndose a las medidas que han asumido los Ministerios de Salud de la Nación y la Provincia para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus (Covid 19), el Municipio informó que han activado un protocolo que lo explica detalladamente la Dra. Barlassina en este video.

Mientras se define un lugar de atención especial para quienes pudieran tener síntomas de contagio en nuestra ciudad, lo establecido por la cartera nacional de Trabajo Empleo y Seguridad Social, a través de las resoluciones 178 y 184, la licencia excepcional para trabajadores que regresen de zonas con transmisión del nuevo coronavirus (China, Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos) para que puedan cumplir con el aislamiento domiciliario por 14 días, presenten o no síntomas. Cabe recordar, que la medida adoptada por el Ministerio de Trabajo alcanza a trabajadores tanto del ámbito público como privado en relación de dependencia. Barlassina aclaró que los convivientes pueden realizar sus actividades normales, salvo que presenten posteriormente algún síntoma como fiebre o alguna dificultad respiratoria.

El mandatario sunchalense informó en la rueda de prensa que la administración municipal definió suspender todos los eventos multitudinarios que están bajo su órbita como "El encuentro en los barrios" que se iba a organizar este fin de semana. Y en consonancia con el Ministerio de Salud de la provincia, solicitó restringir reuniones y eventos multitudinarios en espacios tanto cerrados como abierto aunque por ahora es potestad de los organizadores. Este escenario podría cambiar en las próximas horas, decretando la prohibición directamente. Por lo pronto, espectáculos deportivos como el fútbol y el básquet en sus ligas deportivas de elite van a desarrollar sus competencias a puertas cerradas.

Es igual de importante que los ciudadanos conozcan y apliquen las recomendaciones de las autoridades:

Para quienes recientemente llegan del extranjero:

>Si no tienen síntomas;

- Que permanezcan en sus domicilios por 14 días de manera preventiva,

- No mandar a los/las hijos/as a la escuela.

>Si presentan un cuadro gripal (tos seca, fiebre y dolor de garganta);

- No ir atenderse a centros de salud o guardias de hospital y llamar al 107

- Respetar el aislamiento y no automedicarse

- Solo en los pacientes con la enfermedad se recomienda el uso del barbijo.



Para la comunidad en general:

>Informar si ha viajado al exterior o si lo ha hecho un vecino/a con sólo llamar al 425500 interno 147.

>Lavarse las manos frecuentemente, con agua y jabón o con alcohol en gel.

>Limpiar las superficies de contacto con manos (ej; picaportes, grifos) con agua y lavandina o alcohol etílico.



Los más expuestos al virus son las personas mayores de 65 o menores de esa edad con factores de riesgo (inmunodeficientes, cardiópatas, diabéticos). La vacuna antigripal 2020 y contra la neumonía, si bien no es efectiva contra el Coronavirus, es fundamental que los grupos de riesgo antes mencionados la reciban para reducir las probabilidades de co-infección.

REUNIÓN DE ARTICULACIÓN ENTRE EFECTORES PÚBLICOS

Antes de la conferencia de prensa, en el mismo lugar hubo una reunión entre la secretaria de Desarrollo, Marilina Grande, la subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad, Cecilia Gabiani y la responsable de Salud Pública, Paula Cattaneo, con las dos referentes del sistema de salud local ya mencionadas y Gustavo Yedro, coordinador de Posta 107 Sunchales, la Dra. Victoria Grosso de la Clínica Sunchales y personal de la Clínica 10 de Septiembre.

La finalidad del encuentro fue acordar acciones en conjunto, se está elaborando un PROTOCOLO LOCAL. Dentro del marco de los protocolos provinciales y nacionales, para que pueda aplicarse frente al posible inicio de una circulación viral.







El fragmento del video publicado fue extraído de la transmisión en vivo que llevó a cabo Meridiano Digital a través de su Facebook, agradeciendo la gentileza del caso.