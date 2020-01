Una impactante multitud reiteró el reclamo por seguridad y justicia en Rafaela

Rafaela vivió anoche uno de los acontecimientos más importantes en sus 138 años de historia, con una impactante movilización popular que resulta difícil estimar en cuanto a cantidad. Fuentes policiales estimaron que hubo entre 15 y 20 mil personas, aunque a los cronistas de este medio les pareció que el número se aproximó más a las 20 mil.

Para tener una idea de la magnitud de la convocatoria, hay que mencionar que la cabeza de la marcha – en dónde iban los padres y familiares de Gonzalo Glaría, Emanuel Morales y Emanuel González – estaba conformada por gente que ocupó a lo largo de 3 cuadras las dos calzadas del Bv. Santa Fe. De allí en más, cuando ese primer bloque de manifestantes llegó a la altura de Lavalle y 9 de Julio, como para ingresar a la calle interna de la plaza, la parte final de la manifestación estaba aproximadamente a la altura del Viejo Mercado: todo Bv. Santa Fe en su calzada Norte, más Tucumán hasta Sarmiento y desde allí hasta el Pasaje Carcabuey estaba ocupados por los asistentes. Instalada en la esquina de Pueyrredón y Santa Fe, una cámara fija de CASTELLANOS filmó durante 27 minutos a la compacta columna de manifestantes.

La convocatoria tuvo una extraordinaria puntualidad. A las 20, ya una importante multitud se había reunido frente a la Explanada del edificio municipal. Allí, utilizando un altavoz, Gustavo Glaría dio a conocer el recorrido de la marcha e instó a todos los presentes a caminar de forma pacífica, con tranquilidad y «como buena gente». «Vamos a ir por Lehmann hasta Sarmiento, de allí hasta Tucumán, y de ahí a Santa Fe, para volver por Santa Fe hasta este lugar. No tocamos Tribunales, no tocamos la Jefatura, caminamos en paz y tranquilidad para que no nos acusen de hacer cosas que no hacemos», exhortó.

Allí mismo, antes de encabezar la marcha –junto a sus hijas, la mamá y abuela de Gonzalo, más los padres de Emanuel González (el niño que fue víctima de homicidio en el barrio Mora); y el padre y una hermana de Emanuel Moralez (quien fue asesinado en la Nochebuena), realizó declaraciones a una importante cantidad de medios que se acercaron al lugar: «Ellos están sueltos y tranquilos en sus casas. A nosotros no nos queda más alternativa como pueblo que unirnos y salir a las calles. Vamos a seguir dándole pelea a esto», dijo.

En cuanto a las repercusiones que la marcha tomó a nivel nacional, expresó que «Me parece magnífico porque lo necesitamos a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes cumpliendo con su tarea. A la justicia le pediría que revean sus posiciones, que revean lo que están haciendo, a qué camino llevaron a la justicia, porque lo que hizo hoy el Senador Alcides Calvo, lo que hizo hoy el Senador Lisandro Enrico es darse cuenta que se están equivocando y que se puede cambiar. Y que las leyes dependen de eso nada más. Nosotros le venimos a exigir a ellos que hagan ese cambio.

Estamos en el camino correcto», insistió.

Sobre el fallo de Carlos

«Estamos todos muy indignados después del fallo del juez. No había razón para liberarlos, están sueltos y tranquilos en sus casas. No nos queda más que unirnos como pueblo. Acá estamos, y vamos a seguir. Los necesitamos a todos haciendo su trabajo y cumpliendo con su tarea».

En cuanto al acompañamiento de Rafaela de forma pacífica, Glaría destacó que «así somos los rafaelinos, el mensaje es que sigamos reclamando que alguien nos tiene que escuchar. Rafaela cambió para mal, hace algunos años, desde que tuvimos un gobierno que se dedicó a traer gente que no labura, se dedicó a traer vagos, a traer gente que delinque, de gente que no nos gusta para Rafaela, y es momento darse cuenta de esos errores y empezar de nuevo: cambiar las leyes, cambiar lo que tengan que cambiar. Ellos son nuestros representantes, nosotros los votamos y por eso deben cumplir con su trabajo», puntualizó.

En cuanto al fallo del Juez Carlos, Glaría dijo que «Lo recibimos con mucho dolor e impotencia. Lo de ayer (por el lunes) fue un golpe bajísimo del juez que imparte justicia, que desacredita el trabajo de la Fiscalía, que están haciendo una investigación extraordinaria. Al juez no le importa nada, los deja en libertad, para mí fue una vergüenza lo que hizo. Esperemos que esto sea un antes y un después».

A punto de comenzar la marcha, el padre de Gonzalo lo recordó como «un héroe que tenemos y que por eso estamos todos acá. Es un angelito que está trabajando para que hoy pueda hablar, para poder decir lo que sentimos como padres y como ciudadanos que nos damos cuenta que así no se puede seguir», finalizó.