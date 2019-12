Atilra confirma otro paro total de actividades para este jueves 19

El gremio de los trabajadores de la industria lechera ya había anticipado en un comunicado emitido el miércoles 11 de diciembre, que estaban dadas las condiciones para iniciar de manera inminente la segunda fase de las medidas de fuerza.

Incluso responden a un comunicado que califican de difamatorio de una de las cámaras empresarias del sector, donde se acusa al Sindicato de negociar de mala fe y reclamar aportes supuestamente abusivos, realizando medidas de fuerza sin fundamentos. El gremio explica que la recomposición del salario en un 61% corresponde un 2% al 2018; un 54,5% al 2019 y un 4,5% para el 2020.

Y afirman: "Pero el porcentaje no es el problema, sino el desfasaje que se produce entre el momento en que se acusa la inflación y el momento en que se actualiza el salario. Veamos, ¡EN UN AÑO LOS LÁCTEOS AUMENTARON UN 112%! ¿Qué recibió el trabajador hasta hoy, diciembre de 2019? Un 23%. ¿Quién se quedó con la diferencia? Los señores que nos piden razonabilidad. Hagamos esta simple cuenta para ver con cuánta plata del trabajador se está quedando el empresario.

Inflación de julio: la aplicaron en los productos que fabrican los lecheros pero el trabajador tuvo cero aumento.

Inflación de agosto: la aplicaron a los lácteos pero no le actualizaron el sueldo a los trabajadores.

Hicieron lo mismo con setiembre, octubre y noviembre, donde aumentaron los productos lácteos, inclusive muy por encima de la inflación - casi el doble - y a los trabajadores tampoco les dieron nada.

Entonces, no se trata de equiparar la inflación, sino en el momento en que se hace.

Han acumulado en sus arcas una suma dineraria que es de las y los trabajadores".

A continuación, transcribimos íntegramente el último comunicado que se dio a conocer este martes 17:

Continuidad de las medidas de fuerza

"Atento a que las cámaras empresarias del sector no hicieron lugar al pedido de actualización salarial solicitado por los trabajadores y trabajadoras de la actividad.

En cumplimiento del mandato ordenado por las Asambleas de Base que se realizaron en todo el país, el Consejo Directivo Nacional, concomitantemente con la opinión del Plenario de Secretarios Generales y Delegados de Rama dispone:

1) La realización de un paro total de actividades de 48 horas; comenzando a partir de las 0:00 del jueves 19 de diciembre, finalizando a las 0:00 del viernes 20 de diciembre.

2) Asimismo, a partir de las 0:00 del sábado 21 de diciembre y hasta las 0:00 del domingo 22 de diciembre, se deberá trabajar exclusivamente la jornada semanal tal cual lo establece el Convenio Colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar el franco, como así tambié las horas extras.

La organización gremial no se responsabiliza de las consecuencias disvaliosas que el accionar del sector industrial puede generar al quedarse con un dinero que es de los trabajadores.

Es más, si nos aseguran que hay leche que supuestamente no se recibiría por el paro, y los industriales están dispuestos a dársela a la gente que no tiene dinero para comprarla, nosotros aseguramos su recepción y su industrialización para su distribución entre la población sin recursos y participaremos, por supuesto, del correspondiente control para que esto se cumpla.

Toda información oficial Atilra la comunicará a través de sus canales naturales de difusión".

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL