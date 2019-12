Sunchalense herida con una cuchilla y amenazada de muerte

Posterior a un grave episodio sufrido el pasado 29 de noviembre, una mujer de 38 años de edad se presentó ante autoridad de la Comisaría 3ª de Sunchales, porque pese al miedo experimentado habida cuenta de lo que viene soportando desde hace varios años, decidió denunciar el calvario vivido.

Fue así que con relación a lo ocurrido en la fecha antes descripta dijo "este señor (por Jorge Eduardo P., de 27 años y residencia en un tramo de la calle Rafaela), llegó a casa alcoholizado después de jugar al fútbol y comenzamos a discutir".

Además, según la exponente el sujeto expresó "te voy a matar, o te voy a cortar las piernas", en momentos que la pareja estaba en la vereda.

GOLPES Y AMENAZAS

Seguidamente, "me agarró de los pelos y me llevo adentro de la casa. Me tiró contra la pared y mientras gritaba que me iba a matar me golpeaba con los puños y con una cuchilla me apuñaló las manos, cuando yo me defendía poniéndolas frente a mi cara para evitar los puñetazos. Y también me hirió en una pierna, a la vez que gritaba que me iba a matar si llamaba a la Policía".

Lo precedente ocurrió "frente a las nenas, que estaban mirando".

Y no todo quedó allí según la denunciante, dado que "me amenazó con una escopeta que estaba sobre la cama, y cargada".

PERDON, Y ALGO MAS...

La continuidad de lo experimentado por la víctima, tuvo que ver con que "en un momento cesaron las agresiones y decía que quería curarme las heridas, me pedía perdón y luego se durmió".

A CASA DEL PADRE

Fue entonces que la mujer llamó al padre para que la busque, y junto a sus hijas se dirigió a la casa del progenitor, en la zona rural de la localidad de Tacural, llevándose solamente algunas prendas.

CUCHILLA Y CARTUCHO

La víspera, quien se presentó en la Comisaría de Sunchales regresó a la ciudad "y fui hasta la casa de él. Saqué algunas cosas de las nenas, y al ver la cuchilla la envolví con un papel y la traje hasta aquí. Y lo mismo hice con un cartucho de la escopeta".

NO MAS MIEDO

Sobre el motivó de por qué no había denunciado el hecho, manifestó que se debió a que "tenía miedo, pero ahora estoy con mi familia y tome la decisión de denunciar lo que paso, porque hace varios años que vengo pasando por lo mismo de golpes y daños psicológicos".

LO IMPUTADO AL AGRESOR

En definitiva, se agrega que lo antes mencionado fue puesto en conocimiento de la fiscal en turno, en la investigación de lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma blanca y de fuego.