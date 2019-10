"Down para arriba", un documental emotivo e inspirador

Cultura 28 de octubre de 2019 Por Fundación Atilra

El viernes 1 de noviembre, a las 20:30, en el auditorio del CET Atilra se exhibirá la película, inspirada en el curso de teatro Sin Drama de Down del profesor Juan Laso. En ella participan todos los jóvenes con Síndrome de Down del taller, incluyendo a Juan y Mariano, los mellizos de su director, Gustavo Garzón y Alicia Zanca. Una historia para no perderse.