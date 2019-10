Hubo allanamientos y detenidos por la balacera en la noche del jueves en Barrio 9 de Julio

Cuando caía la noche del jueves, alrededor de las 19:00, vecinos de la ciudad de Sunchales denunciaron por las redes sociales una gran balacera en barrio 9 de Julio, en un sector delimitado por las calles La Pampa, Ctda. Catamarca y Frondizi, donde se habrían escuchado cerca de 15 detonaciones de armas de fuego.

En relación a este suceso, en la madrugada de este viernes 18, efectivos policiales realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Catamarca al 800 de barrio 9 de Julio, secuestrando herramientas varias dentro de un armario las cuales habian sido denunciadas como sustraídas días atrás. También, los uniformados procedieron al secuestro de vainas servidas descubiertas en una cámara séptica.

Producto de este procedimiento, fueron detenidos Juan F. y José C., de 24 y 26 años respectivamente.

Según informa Rafaela Noticias, José C., caundo se encontraba dentro del establecimiento policial, luego de vociferar: "Me voy a romper todo ratas, me voy a romper todo", se produjo una grave autolesión en el cuello, debiendo ser traslado de urgencia al hospital local y posteriormente al nosocomio de Rafaela.

FUENTES: Rafaela Noticias y Quique Móvil