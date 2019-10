Mayra Arena: "Lo que me interesa es que a todos nos moleste la pobreza"

Mayra Arena creció en Villa Caracol, uno de los barrios más carenciados de Bahía Blanca. A los 12 años abandonó su hogar, y a los 13, quedó embarazada de Joaquín, el primero de sus dos hijos, lo que la llevó a interrumpir por un largo período su educación escolar para comenzar a trabajar.

Su historia se hizo conocida en todo el país a raíz de una carta que publicó en Facebook, a la cual tituló "El beneficio de ser pobres" y en la que cuenta que "tengo casi todos los estigmas que se pueden tener de pobre: soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, dejé la escuela a los 13 y fui mamá a los 14". Posteriormente, ganó todavía más visibilidad cuando fue invitada al ciclo de conferencias TEDx (en Bahía Blanca) para presentar su charla "¿Que tienen los pobres en la cabeza?".

Hoy, Mayra no sólo se ha convertido en estudiante de Ciencia Política, sino que también recorre distintos puntos de nuestro país brindando charlas y conferencias. Así fue como llegó a Sunchales, para presentar "Desafíos para la Argentina que viene", en el salón auditorio del Centro Educativo Tecnológico (CET).



En una rueda de prensa que mantuvo con los medios locales, Arena relató cómo fue haber sufrido la pobreza en carne propia, cómo logró salir adelante, y puso especial énfasis en la necesidad de reconocer que "hay cuestiones culturales que hacen a la pobreza", para luego poder pensar y trabajar para que sean cada vez menos los argentinos que vivan en la marginalidad.

"La base tiene que pasar por lo cultural. Primero tenemos que conocernos, reírnos un poco de nosotros mismos, y después, entender que hay cuestiones culturales que hacen a la pobreza. Hay problemas culturales de raíz que hacen que, por un lado, la sociedad odie a los pobres y que los culpe por su pobreza; por el otro, el pobre, si acepta su pobreza, está condenado a seguir en ella", señaló. Al tiempo que agregó que "necesitamos pobres rebelados contra esa economía, que luchen y busquen por todos los medios salir de eso. Por su puesto que tiene que haber un Estado y un mercado que generen los puentes para salir".

"La vida es demasiado dura como para encima agregarle el hambre, el frío o la falta de techo"

Para la activista bahiense, ser pobre "no es sólo cuestión de plata", sino que sostuvo que "cuando los pobres salimos de la pobreza, muchas veces nos convertimos en pobres con plata. Eso tiene que ver con la matrix cultural que hace a la identidad del pobre que, más allá de que pase a tener un ingreso, se lo sigue identificando como pobre. Por eso, la educación es la pieza clave si queremos tener una sociedad más homogénea".

En el mismo sentido, se refirió a que la pobreza es "tener las necesidades básicas descubiertas, pero hay tantas definiciones de pobreza como uno quiera ver". "La vida es lo suficientemente dura como para encima agregarle el hambre, el frío o la falta de techo. Me parece que las necesidades básicas descubiertas hacen a una persona pobre, sentir que no tenés lo que te da dignidad te hace pobre", agregó.

En el texto de su autoría que luego se viralizó en la redes sociales, Mayra hacía referencia a nuestra necesidad como sociedad de entender que ser pobre no es una decisión. Al respecto, comentó: "Cada vez que alguien se me acerca y me dice 'me cambiaste la cabeza en esto', para mí es un rayo de felicidad". Y aseguró que trabaja para derribar esos prejuicios: "Cuando expliqué por qué compramos zapatillas tan caras los pobres, que es porque toda la vida nos vestimos crotos, y cuando nos podemos comprar, queremos que se note que son las mejores, la gente me para en la calle y me lo agradece. Lo que intento hacer es explicar las cosas, lo que no quiere decir que las justifique ni que me gusten. Hay que ver la raíz del problema y atacarla".



¿Piensa en participar activamente en política? Sobre esto, la conferencista contó que "Felipe Solá me invitó hace un año, después no me invitaron tanto, porque no fui la invitada perfecta".

Y, seguidamente, explicó: "La realidad es que no me gusta que se use a los pobres en la política, y en algunos momentos he sentido que se busca utilizarme. Me cuido muchísimo con eso. Creo en la política, apoyo a un partido y no voto en blanco jamás, pero creo que, más allá de eso, no se tiene que mezclar, porque la pobreza es un tema de todos, no de un partido político. Entonces, si me meto en una lista o en un puesto del Estado, es como que sólo me interesa eso, y lo que me interesa realmente es que a todos nos moleste la pobreza".

"Creo que se viene un modelo de país con el trabajo como base"

Así se imagina Mayra la Argentina que comenzará a gestarse luego de las elecciones presidenciales de octubre. "Creo que lo que se viene es, quizás, un modelo de país con el trabajo como base. Creo que es eso, que no apuestan a los planes sociales como su fuerte, que fue el error de la última gestión del gobierno anterior. Me parece que lo que tiene que venir es producción, trabajo, capacitación y educación, y la verdad es que tengo toda la fe".

Desde su punto de vista, la manera de comenzar a desarrollar ese modelo económico y social es "entender quiénes están en los barrios conteniendo. En este momento, con la crisis, son los merenderos, las iglesias, los clubes de barrio, las copas de leche... Entonces, el Estado tiene que empezar a reconocer que esos parches los está poniendo gente voluntaria, que ayuda por simple solidaridad. Tenemos que empezar a tener registro de dónde está la necesidad, porque si no registrás a un ciudadano, que quedó afuera del sistema, dejó de estudiar y dejó de trabajar, se convierte en un marginal".

Manteniendo la línea, aseguró que para ella "lo urgente en este momento es el hambre que hay en la Argentina, que comer sea accesible, nunca fue tan caro comer". Además, dijo que "lo que yo cambiaría es la visión del pobre como sujeto que recibe, tenemos que empezar a ver cómo hacemos que los pobres produzcan y empiecen a ser parte del sistema económico. Ahí empieza el círculo de crecimiento de la producción, el trabajo, el consumo y la economía".



Arena también se pronunció al respecto de los recientes dichos de Axel Kicillof y Patricia Bullrich sobre las salidas que busca la gente que cae en la pobreza. "Todos mis amigos son pobres y no conozco a uno que esté pensando en armar una banda de cumbia o vender droga. Fueron dos dichos de dos personas de partidos políticos totalmente distintos, pero que apuntan a lo mismo, como que el pobre tiene esas ideas controversiales".

Sobre este mismo punto, enfatizó sus cuestionamientos tanto hacia la actual Ministra de Seguridad como hacia el ex Ministro de Economía: "El aumento de la venta de droga o del delito por pobreza es una realidad. Ahora, cuando tenés tanto poder de comunicación, y tantos pobres en Argentina, poner a esa minoría como algo que hacemos los pobres, me parece violento e injusto para todas las familias que están viviendo en la pobreza, y que ni se les cruza por la cabeza cometer un delito o hacer algo que vaya en contra de sus valores. Tenemos que valorar la paciencia que están teniendo las familias argentinas que viven en la pobreza, creo que otro país hubiera estallado".

A lo largo de toda la conferencia, y pese a haberla superado, Mayra Arena siempre habló de la pobreza en primera persona. ¿Por qué? "Yo me siento pobre porque soy el pasado que tengo, no reniego de él, lo llevo con orgullo", explicó. "Es fácil para mí, que ahora puedo hablar de esto, pero no digo que la pobreza se pueda llevar con orgullo. Me parece que no podemos pedirle a alguien que está comiendo de la basura que esté orgulloso de su situación".