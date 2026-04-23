En el Día Nacional de la Responsabilidad Social Empresaria, Grupo Sancor Seguros celebra 20 años de gestión sustentable

En el marco del Día Nacional de la Responsabilidad Social Empresaria —fecha que conmemora la adhesión de Argentina a los Principios Universales del Pacto Global de Naciones Unidas—, Grupo Sancor Seguros reafirma su compromiso con la construcción de un futuro más equitativo y responsable.

En este contexto, la compañía se suma a la iniciativa #PactoEnAcción - impulsada por la Red Argentina de Pacto Global -, a través de Ser + Consciente, su programa transversal de sustentabilidad, orientado a promover la prevención, la salud, la ética y el cuidado del ambiente, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y generar bienestar, seguridad y solidaridad.

Al mismo tiempo, el Grupo celebra 20 años de gestión sustentable del negocio, reflejados en su Reporte ASG 2024/2025, el vigésimo consecutivo desde que formalizó su estrategia en 2005. Dos décadas de trabajo que hoy se traducen en indicadores concretos en materia ambiental, social y de gobernanza, en línea con una visión de largo plazo orientada a generar valor económico, social y ambiental para todos sus grupos de interés.

“Nuestra estrategia de sustentabilidad se organiza en cinco pilares: diálogo, innovación, iniciativas en prevención, seguridad y salud, generación de valor y medición del desempeño ASG. A partir de ellos, gestionamos integralmente los impactos de nuestros negocios para identificar riesgos, definir prioridades y generar valor compartido con nuestros grupos de interés”, detalló Betina Azugna, Gerente de Sustentabilidad del Grupo.

El Reporte ASG 2024/2025 está elaborado conforme a los estándares GRI 2021, la Norma ISO 26000, los principios del Pacto Global de Naciones Unidas, los ODS y los estándares AA1000 y SASB para el sector financiero-seguros, reflejando el enfoque sistemático de medición, gestión y mejora continua que la compañía sostiene desde hace dos décadas.

Este recorrido también fue reconocido recientemente por el Instituto Argentino de Sustentabilidad y Responsabilidad Social (IARSE), que distinguió al Grupo como Miembro 360° por sus 20 años de acompañamiento a la misión institucional de la entidad, un reconocimiento que en 2026 recibieron solo cuatro organizaciones en todo el país.

Impacto social: educación, prevención de riesgos y desarrollo

En materia social, el Grupo alcanzó a más de 236.000 personas con acciones de capacitación y formación entre todos sus grupos de interés, mientras que más de 92.100 niños, niñas y jóvenes fueron destinatarios de programas educativos. Estas iniciativas se enmarcan en su compromiso por la generación de valor a través del conocimiento y el fortalecimiento del desarrollo social, impulsando además proyectos a través de sus verticales de innovación y emprendedurismo; y programas educativos promovidos por su Fundación.

A su vez, más de 2.418.000 usuarios fueron alcanzados con la campaña de conciencia aseguradora, reflejo de su enfoque en la prevención, la seguridad y la promoción de una cultura del cuidado.

Compromiso ambiental: economía circular y digitalización

En el frente ambiental, la compañía avanza en su inventario de emisiones —registrando 5.393 tn CO₂ en el período— como base para definir estrategias concretas de reducción, en línea con su enfoque de sistematización y medición del desempeño ambiental. En ese marco, el 94% de los clientes ya adhirió a la póliza electrónica, lo que significó una reducción del 77% en impresiones durante el último ejercicio. Además, se trataron más de 45.000 kg de residuos de la operación con lineamientos de economía circular, y se reutilizaron más de 3.200 autopartes de vehículos siniestrados.

Gobernanza: liderazgo sectorial y validación externa

Sancor Seguros ha obtenido varios reconocimientos que dan cuenta de su desempeño responsable y del compromiso del Gobierno de la empresa con una gestión sustentable del negocio. Ocupa el primer lugar en el Ranking Merco Responsabilidad ESG Argentina del sector seguros (posición 36° en el ranking general), mejorando cuatro posiciones respecto al año anterior.

A ello se suman reconocimientos como la participación durante seis años en la Mesa Directiva de Pacto Global Argentina; el Premio Latinoamericano a la Responsabilidad de Empresas del Foro Ecuménico Social; y el reconocimiento del CEADS por su contribución a ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta línea, la participación del CEO de la compañía también fue destacada a nivel global en el estudio “Turning the Key: Unlocking the Next Era of Sustainability Leadership”, que reúne la visión de más de 2.000 CEOs sobre tendencias y desafíos en sostenibilidad.

"Desde hace 20 años gestionamos integralmente los impactos de nuestros negocios para identificar riesgos, generar valor compartido y dar respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés. Este es un momento para mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con más compromiso", finalizó Azugna.

En este Día Nacional de la RSE, Grupo Sancor Seguros reafirma que la sustentabilidad no es una declaración de intenciones, sino una práctica transversal a toda su estrategia de negocio, basada en la innovación, la prevención y el diálogo, con resultados medibles y en constante evolución.