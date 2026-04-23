En el Día Mundial del Libro, fomentan la lectura en todas las edades.

Foto: Agencia NA/Freepik

Los libros son una fuente inagotable de sabiduría a la vez que son herramientas para la apertura hacia nuevos conocimientos y valiosos recursos que ayudan en el desarrollo de la creatividad y de las capacidades cognitivas de los niños, adolescentes y adultos, mientras que una buena lectura, puede llegar a transformarse en una excelente terapia para nuestra salud.

Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, decretado por la UNESCO con el objetivo de fomentar la lectura, además de dar a conocer el derecho de la propiedad intelectual para el autor de su propia obra literaria y, en esta jornada especial, desde la Sociedad Española de Neurología (SEN) destacan que leer es uno de los hábitos fundamentales para mantener un cerebro saludable.

El neurólogo Guillermo García Ribas, miembro del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la SEN, dijo que la lectura regular activa múltiples áreas cerebrales y puede contribuir a prevenir el deterioro cognitivo y añadió que, aunque los cambios que se producen en este órgano al leer no pueden observarse con total precisión, la neurociencia demostró que esta actividad va mucho más allá del simple procesamiento del lenguaje.

“Durante la lectura, especialmente cuando se trata de novelas o textos de ficción, no solo se activan las áreas implicadas en la comprensión lingüística, sino también aquellas relacionadas con la emoción, la imaginación y la planificación. La activación cerebral que se produce al leer un libro es muy alta”, afirmó.

Un hábito asociado a la atención y la concentración

Este hábito también se asoció a una mejora de la atención y la concentración, mientras que el experto reconoce que resulta difícil evaluar de forma objetiva cuánto lee una persona (no siempre es posible saber si realmente se está leyendo o simplemente pasando páginas), la evidencia científica apunta a que el fomento de la lectura se relaciona con una mayor capacidad de atención, pero también con la introspección y el autoconocimiento.

También indicó que otro aspecto clave de la lectura es su posible papel protector frente al deterioro cognitivo, ya que, diversos estudios indican que las personas que mantienen el hábito de leer de forma regular presentan una menor incidencia de demencia, especialmente cuando optan por lecturas que estimulan la imaginación.

Según detalla el neurólogo, “los textos puramente informativos suelen emplear un lenguaje claro, directo y técnico, mientras que las novelas o historias con tramas complejas exigen un mayor esfuerzo cognitivo. Ese esfuerzo continuado parece tener un efecto beneficioso para el cerebro”.

Rabat, la elegida de 2026

En tanto, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, anunció la designación de Rabat (Marruecos) como la Capital Mundial del Libro para 2026 debido a que esta ciudad es un importante centro cultural y editorial, donde los libros desempeñan un papel clave en la difusión del conocimiento y las artes.

Con 54 editoriales, la mayor feria internacional del libro de África y un número creciente de librerías, su industria editorial se consolida como motor de la economía creativa y de la democratización del acceso a la cultura. La UNESCO, a través de su designación como Capital Mundial del Libro 2026 destacó el compromiso de la ciudad con el desarrollo literario, la promoción de la lectura entre jóvenes y mujeres, y la lucha contra el analfabetismo en comunidades vulnerables.

Las ciudades designadas Capital Mundial del Libro por la UNESCO se comprometen a promover el libro y la lectura para todas las edades y grupos de población, dentro y fuera de sus fronteras, y a organizar un programa de actividades para el año, mientras que Rabat es la vigésimo sexta ciudad en ostentar el título desde 2001.__IP__

En años anteriores, estas son las ciudades que ostentaron ese título fueron: Madrid (2001), Alejandría (2002), Nueva Delhi (2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín (2006), Bogotá (2007), Ámsterdam (2008), Beirut (2009), Liubliana (2010), Buenos Aires (2011), Ereván (2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014), Incheon (2015), Breslavia (2016), Conakry (2017), Atenas (2018), Sharjah (2019), Kuala Lumpur (2020), Tiflis (2021), Guadalajara (2022), Accra (2023), Estrasburgo (2024) y Río de Janeiro (2025).

#AgenciaNA