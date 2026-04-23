El clima en Sunchales: Días de nubosidad variable y un marcado descenso térmico

La imagen satelital muestra que toda la provincia continúa con abundante nubosidad, asociada a una leve inestabilidad. Las temperaturas se mantuvieron dentro de lo previsto, y tendrán poco cambio en los próximos días. Solamente ascenderá un poco la máxima, producto de que se espera menor cobertura nubosa, sobre todo este jueves.

Ya en el fin de semana, las condiciones volverán a ser inestables para la tarde del sábado. En ese momento serán posibles algunas precipitaciones aisladas, sin acumulados de importancia en la zona. Esto se producirá por el acercamiento de otra masa de aire frío desde el sur, que producirá un descenso de las cifras térmicas desde la noche del domingo. Así, el lunes tendríamos una mínima de alrededor de 9° en nuestra ciudad.

El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región