El panorama de estabilidad relativa en nuestra región se verá favorecido este jueves por una disminución de las nubes que permitirá un ligero ascenso de las temperaturas máximas. Sin embargo, el radar ya anticipa un cambio de condiciones hacia el sábado por la tarde, marcando el inicio de una transición hacia un inicio de semana mucho más frío.
El clima en Sunchales: Días de nubosidad variable y un marcado descenso térmico
Hace 20 horas El Eco de Sunchales
Este jueves y viernes habrá un ligero ascenso de las temperaturas máximas pero el radar ya anticipa un cambio de condiciones hacia el sábado por la tarde, marcando el inicio de una transición hacia una semana mucho más fría.
La imagen satelital muestra que toda la provincia continúa con abundante nubosidad, asociada a una leve inestabilidad. Las temperaturas se mantuvieron dentro de lo previsto, y tendrán poco cambio en los próximos días. Solamente ascenderá un poco la máxima, producto de que se espera menor cobertura nubosa, sobre todo este jueves.
Ya en el fin de semana, las condiciones volverán a ser inestables para la tarde del sábado. En ese momento serán posibles algunas precipitaciones aisladas, sin acumulados de importancia en la zona. Esto se producirá por el acercamiento de otra masa de aire frío desde el sur, que producirá un descenso de las cifras térmicas desde la noche del domingo. Así, el lunes tendríamos una mínima de alrededor de 9° en nuestra ciudad.
El pronóstico del tiempo extendido para Sunchales y la región
- Este jueves predominará el cielo con poca nubosidad. Temperatura mínima de 13°, máxima de 21° y viento leve del sudeste.
- El viernes tendremos alguna nubosidad. Temperatura mínima de 14°, máxima de 23° y viento leve del sudeste.
- El sábado el cielo predominará algo a parcialmente nublado. Temperatura mínima de 15°, máxima de 23° y viento leve del sur.
El domingo tendría un leve descenso de la máxima (que rondaría los 22º) y también de la mínima (que bajaría hasta los 13º), y cielo algo nublado, con posibilidades de fuertes ráfagas de viento desde la tarde.
Para el lunes se espera una máxima de 20º y una mínima de apenas 9º, con cielo parcialmente nublado.
El martes la máxima estaría en 20º y la mínima continuaría en 9º, con cielo algo nublado.
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