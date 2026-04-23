Sunchales participó de la audiencia en el Senado provincial por el estado de la Ruta Nacional N° 34

El intendente Pinotti en la audiencia convocada en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

La instancia, impulsada por el senador Felipe Michlig junto a su par Esteban Motta, reunió a autoridades provinciales, intendentes, presidentes comunales, instituciones y vecinos. También estuvo presente la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, Clara García, acompañando el desarrollo de este espacio institucional de diálogo.

Durante el encuentro se expuso el fuerte deterioro que presenta la traza, la falta de mantenimiento sostenido y la necesidad urgente de avanzar con obras estructurales. En ese marco, también se puso en agenda la finalización de proyectos viales que llevan más de una década sin concluir, como distintos tramos de transformación en autopista iniciados alrededor del año 2012, que hoy continúan inconclusos y forman parte de los reclamos históricos de la región.

Además, la audiencia puso en evidencia la gravedad de la situación: la Ruta 34 fue señalada como una de las más peligrosas de la provincia, con niveles alarmantes de siniestralidad y condiciones estructurales críticas, producto de años de abandono y falta de inversión sostenida. Incluso, distintos actores coincidieron en avanzar con acciones judiciales, como recursos de amparo, ante la falta de respuestas del Estado nacional.

En ese sentido, también se remarcó que la problemática no es nueva, sino que responde a más de dos décadas sin inversiones de fondo, en una traza clave por donde circula gran parte de la producción del país y un alto volumen de tránsito pesado, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Asimismo, se planteó la necesidad de revisar la asignación de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, que recauda sumas millonarias, estimadas en miles de millones de dólares, y cuya finalidad está vinculada al financiamiento de obras de infraestructura vial. En este sentido, los intendentes coincidieron en la importancia de que esos fondos se traduzcan efectivamente en mejoras concretas sobre rutas nacionales como la 34.

La Ruta Nacional 34 constituye un corredor estratégico para la producción, el transporte y la conectividad del oeste santafesino. Atraviesa 394 kilómetros dentro de la provincia de Santa Fe y vincula a numerosas localidades, desde Rosario hasta Ceres, consolidándose como una vía clave para el desarrollo regional.

En este contexto, el intendente Pinotti destacó la importancia de sostener una agenda de trabajo conjunta: “Estamos hablando de una ruta fundamental para nuestra región. No solo necesitamos mantenimiento, sino decisiones concretas para terminar las obras que quedaron a mitad de camino y garantizar condiciones seguras para todos los vecinos”.

Además, remarcó el valor de la articulación territorial: “Nos unimos las localidades que estamos a la vera de la Ruta 34, entre Rosario y Ceres, para hacer un reclamo común, con una mirada regional y con la convicción de que esta situación requiere respuestas urgentes”.

Asimismo, incorporó el reclamo de la comunidad de Sunchales y el acompañamiento institucional: “Llevamos la voz de toda la comunidad de Sunchales, que reclama simplemente lo que le corresponde. Somos una ciudad que aporta muchísimo al desarrollo económico y social. Y esto no es solo una cuestión de progreso: también es una cuestión de seguridad, de salvar vidas”.

En ese sentido, se destacó el acompañamiento permanente de la Agencia de Desarrollo Económico de Sunchales (ADESu), como parte del entramado institucional que respalda este reclamo colectivo.

También destacó la importancia institucional de la convocatoria: “Estos espacios permiten que el reclamo sea colectivo y tenga más fuerza. Es la manera de transformar una preocupación común en una gestión concreta”.

El intendente estuvo acompañado por el subsecretario a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, Fabián Bongiovanni, reforzando la mirada local sobre una problemática que impacta directamente en la seguridad vial y la calidad de vida de la comunidad.

Desde el Municipio de Sunchales se reafirma el compromiso de continuar acompañando todas las gestiones necesarias para mejorar la infraestructura vial, entendiendo que se trata de una demanda prioritaria y urgente para toda la región.

Presentes

La actividad fue encabezada por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto al senador por el departamento San Martín, Esteban Motta. Ambos estuvieron acompañados por la diputada nacional Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; y los senadores Armando Traferri (San Lorenzo), Ciro Seisas (Rosario), Alcides Calvo (Castellanos) y Leonardo Diana (San Jerónimo), Germán Giacomino (Constitución) y Hugo Rasetto (Iriondo). Además, estuvieron presentes los diputados José Corral, Marcelo González, Gisel Mahmud, Juan Domingo Argañaraz, Sofia Masutti y Astrid Hummel.

Hubo una amplia lista de oradores que enriquecieron la audiencia. Entre ellos, los intendentes Leonardo Viotti (Rafaela), Pablo Pinotti (Sunchales), Gonzalo Aira (San Vicente) y Alejandra Dupouy (Ceres).

También los presidentes comunales María Eugenia Raciatti (Cañada Rosquín), José Álvarez (Ataliva), Adrián Sola (Tacural), Marcelo Bett (Lehmann), Gustavo Dalmasso (Curupaity), Jorge Massón (Ybarlucea), Adrián Biyovich (Luis Palacios) y Leonardo Pettinari, vicepresidente comunal de Cañada Rosquín.

Asimismo, hicieron uso de la palabra Carlos Torres, Sebastián Kelman, Mauro Bertolino (Agencia Provincial de Seguridad Vial); Juan Antonio Ceballos Olivari (Sutracovi) y Lisandro Mársico, concejal de Rafaela.