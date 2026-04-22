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Lidia Olga Vera

Falleció el miércoles 22 de abril en la localidad de Rafaela, a la edad de 83 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 20:30 y las 9:00 del jueves 24, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: Chubut 424. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Falleció el miércoles 22 de abril en la localidad de Rafaela, a la edad de 80 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 7:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Rincón 1075, Rafaela. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Ramón Antonio Peralta

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Falleció el domingo 19 de abril en la localidad de Sunchales, a la edad de 67 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), entre las 16:00 y las 10:30 del lunes 20, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Italia 696. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Falleció el martes 14 de abril en la localidad de Sunchales, a la edad de 71 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 2 (Perú 249), el miércoles 15, entre las 8:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Parque de Rafaela. Casa de Duelo: Pellegrini 488. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Arcadio Seguel "Negro"

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Falleció el domingo 12 de abril en la localidad de Rafaela, a la edad de 74 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 19:00 y las 11:00 del lunes 13, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Sunchales, previo oficio religioso en la Parroquia San Carlos. Casa de Duelo: Oroño 346. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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Nelly Olinda Cerutti, viuda de Musso

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Falleció el domingo 29 de marzo en la localidad de Sunchales, a la edad de 99 años. Sus restos son velados en sala velatoria de Tacural, el lunes 30, entre las 7:00 y las 16:00, siendo inhumados posteriormente en el cementerio de Tacural, previo oficio religioso en la Parroquia de Tacural. Casa de Duelo: Scotto 450, Tacural. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.
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