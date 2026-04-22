Lidia Olga Vera

Falleció el miércoles 22 de abril en la localidad de Sunchales, a la edad de 72 años. Sus restos son velados en sala velatoria Nº 1 (Perú 249), entre las 18:30 y las 22:00, prosiguiendo el jueves 23, desde las 8:00 y hasta las 11:00, siendo trasladados posteriormente al Crematorio Aires de Paz, previo oficio religioso en sala. Casa de Duelo: San Javier 2051. Exequias y Ceremonial: Sunchales Servicios Sociales.