DNI electrónico y nuevo pasaporte: Cuánto cuesta renovarlos y quiénes deben hacerlo
El nuevo DNI electrónico y el pasaporte actualizado comenzaron a emitirse en todo el país desde esta semana, según las disposiciones 54/2026 y 55/2026. La renovación incorpora policarbonato, grabado láser y chip sin contacto, con el objetivo de reforzar la seguridad y dificultar el fraude.
Las autoridades informaron que los documentos emitidos con formatos anteriores seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. La transición contempla el uso del stock de insumos de los modelos previos hasta su agotamiento, por lo que la vigencia no se modifica para quienes ya tienen ejemplares en regla.
Quiénes deben actualizar el DNI en 2026
Con la nueva normativa, todos los DNI que se emitan a partir de ahora serán electrónicos. El trámite de actualización corresponde a quienes deban gestionar un nuevo ejemplar por vencimiento, actualización de datos o reemplazo del documento, siguiendo los canales habituales en registros civiles y centros de documentación habilitados.
El DNI electrónico suma una tarjeta de policarbonato multicapas con grabados láser, impresión a chorro de tinta y chip sin contacto. La credencial incluye datos personales, número de serie, número CAN, imagen fantasma y firma, con criterios específicos para menores de edad y casos excepcionales como el DNI provisorio “0 Año”.
Pasaporte: cuándo conviene renovarlo y cuánto sale
La actualización del pasaporte no es obligatoria si el documento anterior está vigente. La renovación se requiere cuando el pasaporte está próximo a vencer o cuando se necesita un nuevo ejemplar por razones administrativas o de viaje. Para mayores de 18 años, la validez es de 10 años; para menores, de 5 años.
El pasaporte actualizado incorpora 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato con grabado láser. El trámite se realiza en centros Renaper o registros civiles habilitados, con DNI tarjeta vigente y, si se tiene, el pasaporte anterior; en menores, se exige acompañamiento y documentación de respaldo.
Según el cuadro tarifario 2026, el pasaporte regular cuesta $70.000. La modalidad exprés, con entrega dentro de 96 horas hábiles, asciende a $150.000. El trámite “al instante”, con entrega en 6 horas en puntos habilitados, cuesta $250.000. La reposición por error u omisión se realiza sin costo.