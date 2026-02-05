La licencia de conducir digital de Santa Fe finalmente aparecerá en Mi Argentina

Luego del lanzamiento de una plataforma propia con la licencia de conducir digital como herramienta válida dentro de la provincia, Santa Fe empezó a incorporar los registros a la base de datos de Mi Argentina. Fuentes oficiales anticiparon este jueves que el carné estará disponible en cuestión de días.

La aplicación nacional permite exhibir el carné en el teléfono celular desde hace un largo tiempo, pero el acceso varía de acuerdo a la jurisdicción del centro emisor. El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, le confirmó a LT8 que el documento finalmente podrá verse por este medio, además de la versión que ya ofrece Mi Santa Fe.



"Ya tenemos más de un millón de licencias santafesinas cargadas", afirmó el funcionario en cuanto al procesamiento de los registros en Mi Argentina. Así aseveró que "en los próximos días van a estar disponibles, absolutamente".

¿Cómo usar la licencia de conducir digital en Santa Fe?

El titular de la APSV indicó que actualmente existen alrededor de 1.400.000 permisos para conducir en la provincia. Es decir, algo más del 70 por ciento ya se incorporó a la base de datos de la aplicación nacional.

Torres participó este miércoles en una reunión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para completar un trámite pendiente desde hace varios años y que las personas habilitadas puedan usar el servicio digital en todo el país. Al respecto, comentó: "Informamos esto para que informen al resto de las provincias".

Mientras se completa el proceso de carga, Mi Santa Fe puede emplearse para exhibir el carné dentro del territorio provincial. Además cuenta con la opción de descargar el documento en formato PDF, algo que facilita el uso cuando el teléfono celular no tiene conexión a internet.

La aplicación nacional tiene una configuración distinta para acceder a la licencia de conducir digital. La validación se realiza mediante un código QR que dura 24 horas. Esto implica que la persona registrada debe ingresar al menos una vez por día para contar con un registro válido si pierde acceso a la red de datos móviles.